“Hipócrita y de doble moral” la regidora Andrea Ramírez

Los Cabos, Baja California Sur. – Como “hipócrita y de doble moral” calificaron regidores del cabildo cabeño a su homóloga, la edil Andrea Ramírez Hernández quien votó en contra del hermanamiento entre Salamanca, España y el municipio de Los Cabos, “al considerar que es un gasto, mientras su mama es proveedora del gobierno municipal y para eso, no dice nada”.

Luego de la pasada sesión de cabildo, en donde se votara el punto de acuerdo para hermanar a las ciudades de Salamanca y Los Cabos a invitación de la misma población del Ayuntamiento ibérico, la regidora Andrea Ramírez se opuso férreamente al considerar como un gasto los viajes que haría a España la comitiva que firmaría el documento para estrechar lazos entre ambos destinos.

Regidores cabeños aseguraron que su compañera de cabildo “es una ignorante e hipócrita. No sabe del tema, no sabe de turismo, ni mucho menos, conoce lo que es la moral. Por un lado, quiere hacerse la que cuida el dinero del ayuntamiento en un hermanamiento, que sin duda le hará bien al destino; pero, cuando se trata de pagarle a su mama y a su padrastro, entonces, no dice nada”.

Cuando se les cuestionó sobre el papel de proveedora que tiene la mamá de la regidora Andrea Ramírez, los ediles contestaron: “es la señora Amparo Hernández, una señora que según, tiene un medio de comunicación, pero, no es cierto, solamente tiene una página donde replica los boletines y enlaces del ayuntamiento de Los Cabos, es decir, no trabaja la señora, solamente cobra el cheque”.

En información proporcionada por uno de los regidores se puede apreciar que el medio de comunicación “Tv Aquí Los Cabos”, con razón social “Amparo Patricia Hernández Hernández”, sin especificar cada cuanto se le entrega el cheque, tiene un convenio de 59 mil 600 pesos.

“Nos han dicho que antes, esa página era de su anterior pareja, del señor Emilio Villegas, pero, cuando se separaron y terminaron la relación sentimental, la señora Amparo Hernández, mamá de la regidora le quitó a la mala, la página de noticias”.

“Es evidente que la señora no supo qué hacer con esa página y ahora, que su hija es regidora, pues se volvió supuestamente un medio de comunicación que necesitamos como gobierno para que le dé a conocer a la gente lo que hacemos como administración, cuando nosotros como ayuntamiento ya tenemos nuestras páginas oficiales”.

“Andrea Ramírez debe ser congruente en el decir con el hacer. Si en verdad quiere cuidar las finanzas de los ciudadanos, como ella nos dijo y criticó en cabildo aquel día, que comience por su familia, que deje de ser proveedora su mama o su padrastro, porque eso, cada mes, es un desfalco a las arcas municipales. Si no lo hace, es una hipócrita e ignorante”.