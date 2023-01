¿Necesitas algo de música y un abrazo?

Japón.- ¿Alguna vez sentiste que necesitabas un abrazo, pero no estabas de humor para el contacto humano? No te preocupes, porque la compañía japonesa Otome Yusha tiene la solución: los parlantes “boyfriend hug”, un nuevo y original producto que presenta dos musculosos brazos que se envuelven perfectamente alrededor de ti, y una almohada blanca decorada con una foto de un personaje de videojuego: el protagonista del último lanzamiento de la compañía, ‘Hero of Maidens’.

Los parlantes «Hero of Maiden Hugging Speakers» fueron lanzados como parte de una promoción por el reciente lanzamiento del juego móvil de la compañía, un juego de rol dirigido a mujeres, donde puedes jugar como un número de hermosos hombres, «salvando el mundo a través del amor».

Y qué mejor manera de jugar que estar envuelto en los brazos del héroe principal del juego?