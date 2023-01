Advierten sobre ola de robos de Tacomas

La Paz, Baja California Sur. – Ciudadanos y aficionados al deporte Off Road alertaron en redes sociales a todos los propietarios de vehículos Tacoma, ante el índice alto de robos de este tipo de camionetas.

Lo anterior, se dio mediante la página oficial Baja Off Road Tv, donde se advierte:

“Robo al despoblado de Toyota Tacoma en La Paz, Baja California Sur. Si tienes una Tacoma, utiliza una corta corriente y todas las medidas de seguridad”, aconsejaron en redes.

En la alerta, los conductores y propietarios coincidieron en que el gobierno del Estado, encabezado por Víctor Manuel Castro Cosío no está resolviendo nada, ni mucho menos la alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga.

Uno de los afectados se puso en contacto con este medio para dar los detalles de los robos que se están efectuando en la capital del Estado.

“Debe ser una banda del interior de la República, quienes se están robando todas las Tacomas en La Paz. Qué casualidad que nos están robando las Toyota Tacomas y ningún otro tipo de vehículos”.

“Somos varios afectados, son como cinco camionetas robadas en los últimos tres días, no puede ser que el gobierno del Estado no haga nada en materia de seguridad. Por lo menos, son cinco Tacomas las que se han robado y eso, lo sabemos por las publicaciones en redes sociales, igual puede haber gente que no lo ha publicado”.

Cuando se le cuestionó sobre la denuncia ante las autoridades dijo: “en mi caso, apenas fue ayer el robo, y me sorprendió cuantas camionetas se habían robado en los últimos dos días, y me dio mucho coraje que la tendencia en las redes sociales de la cantidad de robos de la misma marca, creo que seguridad pública debería haber emitido algún tipo de alerta, para mandar un mensaje a los ladrones que ya están alertas, pero, no hacen absolutamente nada”.

“Me gustaría enviarle un mensaje a la Presidenta municipal que se la pasa en bicicleta o al Gobernador del estado para que pongan atención en La Paz, realmente no estamos tan bien como ellos quieren presumir. Deben encontrar esas camionetas, porque se las van a llevar a otro Estado y son por lo menos cinco y no hay de otra; o salen por carretera o salen por Pichilingue”, señaló.