Denuncian a “aviadores” en la delegación de Cabo San Lucas

Los Cabos, Baja California Sur. – En la delegación de Cabo San Lucas, encabezada por Raymundo Zamora Ceseña “hay aviadores y aviadoras que no van a trabajar” denunciaron trabajadores de Ayuntamiento de Los Cabos al señalar el caso de Tania Leyzaola a quien acusan de no ir a la oficina delegacional sanluqueña “bajo el argumento que se encuentra de vacaciones a quien pregunte por ella”.

“Se nos hace injusto que el profesor Oscar Leggs está buscando que todos los que trabajemos en el gobierno demos todo nuestro esfuerzo para que la ciudadanía se vea beneficiada, mientras que el delegado de Cabo San Lucas, Raymundo Zamora permita que en su gobierno existan aviadores de la administración del PAN”, señalaron.

“Tania Leyzaola, quien se venía desempeñando como coordinadora de Atención Ciudadana en Cabo San Lucas y que fue removida por nuestra directora, Dina Araiza; fue colocada en el despacho particular del delegado y nunca está en la oficina, a pesar de que sigue cobrando un sueldo”.

Una de las denunciantes, quien labora en el gobierno municipal, señaló “es una aviadora, como muchos otros que están en la delegación de Cabo San Lucas, que iremos señalando poco a poco. No es justo que existan aviadores, sabemos del pasado panista de Raymundo Zamora, pero, permitirle a gente del PAN y del mismo ex alcalde, Arturo de la Rosa Escalante cobrar un sueldo y no asistir a trabajar, no se vale”.

“La señora Tania se supone que debe estar atendiendo y resolviendo los problemas o solicitudes en particular que tengan que ver con el delegado de Cabo San Lucas, pero, no es así; resulta que cada vez que la gente quiere una cita con Tania, esta se encuentra de vacaciones o bien, eso es lo que le dicen a la gente cada vez que pregunta por ella”, puntualizó.