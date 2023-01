Pisotea el Gobierno estatal al Sindicato

La Paz, Baja California Sur.- Con voces que se opusieron y lamentaron “entreguismo”, el Sindicato de Burócratas determinó levantar la asamblea extraordinaria que desde hace casi 36 horas mantenía en la Plaza de la Reforma y aceptar la propuesta del Gobierno del estado de pagar en etapas el bono de vida cara y hasta febrero el navideño.

Así, el Sindicato aceptó que el Gobierno del Estado comenzara el próximo lunes a pagar el bono de vida cara a trabajadores del Tribunal Superior de Justicia, luego seguirá el personal del Ayuntamiento paceño y finalmente los del Gobierno estatal.

Del pago del bono navideño, el gobierno prometió liquidarlo para febrero.

Sin embargo, en la asamblea trabajadores tomaron el micrófono, como una empleada estatal que encaró al dirigente sindical, Sergio Guluarte a quien acusó de que (el Gobierno estatal) “ya se la había hecho una vez”.

“Ya te la hicieron una vez, no valió tu palabra, ni la de ellos, no podemos confiar si no hay un papelito que nos diga así se va a pagar”, exigió la trabajadora.

Por su parte, Vicente Díaz del área de mantenimiento del Gobierno estatal lamentó que “al sindicato lo están pisoteando”

“… y tú lo estás permitiendo… ya estuvo bien”, le reclamó a Sergio Guluarte.

“(Todos) los que han hablado, han tratado de justificar al Gobierno…no se trata de negociar las condiciones, ya todo está firmado, que se respete”, demandó Vicente Díaz.

“Los 19 mil pesos que consiguieron, ni siquiera eso fueron capaces de respetar”, añadió antes de que se cortara el sonido de su micrófono.