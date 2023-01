Obligatorio para trabajadores municipales estar en el chat de Claudia

Los Cabos, Baja California Sur. – Para el personal del Ayuntamiento de Los Cabos, encabezado por el profesor Oscar Leggs Castro es obligatorio que ingresen al Chat de Claudia Sheinbaum Los Cabos en WhatsApp.

“Ese chat que se llama #EsClaudia lo administra la ex regidora Irene Román y se nos obliga a estar en él, porque si decidimos salirnos y no apoyar, empiezan las represalias en contra de la persona que abandona el grupo, así le sucedió a una compañera de Cabo San Lucas” reveló una colaboradora del ayuntamiento.

La trabajadora dijo molesta “porque no es justo que nos obliguen de manera indirecta para estar dentro de este chat que es de alguien por quien no simpatizo”.

Cuando se le pregunto quienes estaban dentro del grupo de apoyo a Claudia Sheinbaum detalló: “hay varias y varios compañeros. Se encuentra Rosa Delia Cota, hermana del ex gobernador, Leonel Cota; el ex regidor del Partido Acción Nacional, Belmar Pimentel; el titular de Protección Civil en Cabo San Lucas, Román Graciano; el ex diputado local, Juan Pérez Cayetano; la encargada de Coepris en el municipio, Karina Larumbe; el mismo titular de Segalmex, Leonel Cota; la directora de Turismo, Donna Jeffries; la diputada, Eufrocina López, entre otras personalidades de la política en Los Cabos”.

“Somos alrededor de 134 integrantes, puros líderes en diversos departamentos; incluso, también está el presidente municipal, el profe Oscar Leggs y su esposa Flora Aguilar”, añadió.

Fue la semana pasada cuando el presidente municipal cabeño, Oscar Leggs Castro se reunió con la misma jefa de gobierno de la Ciudad de México, con quien intercambio temas que han funcionado en la capital del país.