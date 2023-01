A sus 73 años regresó a la secundaria

«Me siento orgulloso de ser un ejemplo para los jóvenes», expresó.

Argentina.- Un abuelito de 73 años en Córdoba, Argentina, regresó a la secundaria con la idea de concluir sus estudios básicos pero fue abanderado por tener el mejor promedio de la escuela.

El hombre de la tercera edad, identificado como Rubén Cúchero, es un hombre de campo, de oficio transportista hasta su jubilación que un día decidió retomar su aprendizaje escolar.

De hecho, fue el mejor amigo del abuelito quien lo convenció de inscribirse a la secundaria, sin embargo nadie esperaba que años después sería el mejor promedio del instituto.

“En 2019 me dijo que tenía que terminar el nivel básico. Yo no quería saber nada, le respondí que a mi edad eso ya era pasado”, reveló en entrevista para TN.

Como era de esperarse, la noticia se volvió viral. Y es que Rubén, con más de siete décadas a su espalda, fue elegido para sostener la bandera nacional por su excelencia académica.

“Lo estoy viviendo con mucho orgullo, nunca me imaginé que esto me iba a tocar a mí. Me siento orgulloso de ser un ejemplo para los más jóvenes”, expresó.

Se informó que el abuelito cursa el último año de la secundaria en un centro educativo para adultos ubicado en la localidad cordobesa de Jesús María.

Dicha etapa de su vida, la comparte con su esposa Catalina Aguirre. La mujer está orgullosa de su esposo a quien describe como un ejemplo para la sociedad.

“Vivimos en una ciudad que tiene alma de pueblo. A muchos vecinos los conocemos y la repercusión es total. Es decirle al resto que a su edad también se puede hacer. Ese es el mensaje”, relató.

El abuelito dijo que creció en una zona rural en que solo existía la educación primaria. Por ello, al concluir el nivel su padre lo mandó a trabajar.

“Hice tareas de carpintería, estuve en un taller mecánico y también trabajé en heladerías por temporada”, recordó.

Luego encontró empleo en una empresa de transportes en que estuvo cerca de cinco años. Después fue contratado como colectivo y realizó recorridos interprovinciales hasta su jubilación.

Rubén reconoció que tenía mucho tiempo libre. Entonces, su mejor amigo sembró la idea en su cabeza. Fue así como decidió regresar a la escuela a sus 73 años.

“Empecé en 2020 y sólo llegué a ir 15 días. Vino la pandemia y tuve que hacer todo ese primer año de manera virtual. Fue muy difícil porque yo no soy amigo de la tecnología. Ni teléfono celular tengo. Entonces cuando no entiendo algo me pongo nervioso. Pero mi amigo me ayudó, mi familia también, y pude superarlo”, contó.

Ya en 2021, previo al segundo año de la secundaria, solicitó el modelo presencial. Fue aceptado y todo mejoró. Tanto así que ahora es el mejor promedio de la institución. Que orgullo.