Una relación íntima lo sacó de la depresión

El australiano, de 52 años de edad, tenía dos años sin pareja

Australia .- Un hombre de 54 años de edad inició una relación íntima con una muñeca de tamaño real luego que terminó con su pareja y pasó dos años soltero.

Rod, residente de Australia, se deprimió cuando su prometida canceló la boda y la relación quedó en malos términos pues no hubo reconciliación.

Fue por ello que el hombre no pudo reanudar su vida con normalidad y estuvo dos años encerrado sin ningún tipo de intimidad sexual hasta que descubrió una muñeca en internet.

Así decidió dejar su pena en el pasado e iniciar una nueva relación.

El hombre que se desempeña como carpintero reveló al portal Mamamia que descubrió la muñeca buscando juguetes de estimulación sexual.

“Karina ha cambiado mi vida de muchas manera. Se convirtió en mi compañera física sintética. Tenía algo que cuidar en mi vida”, contó.

Rod compró la muñeca por 2 mil dólares para vivir una experiencia divertida pues necesitaba tiempo para distraerse de su aislamiento.

“Lentamente mi corazón se abrió y me distraje de mi dolor por perder a mi ex que simplemente no desaparecería por sí solo”, admitió.

De hecho la muñeca fue de tanta ayuda para su depresión que el hombre compró otra de ellas previo a las fiestas decembrinas y las llevó como acompañantes a casa de su mamá.

“Lleve las muñecas sentadas en mi auto, fue todo un espectáculo. Nadie realmente parecía darse cuenta, y si alguien tenía curiosidad mientras estaba estacionado, le explicaba un poco”, dijo.

El sujeto descubrió que la gente estaba más sorprendida por la calidad de las muñecas modernas pues son realmente hermosas y muy realistas.

Finalmente, Rod dijo que hace unos meses conoció a una persona real e inició una relación con ella, pero antes le habló sobre la existencia de “sus otras mujeres”.

Ella lo tomó con normalidad e incluso le da consejos sobre cómo arreglarlas y cuidarlas. Ambos ya se comprometieron.