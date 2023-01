Quiere Alvaro de la Peña llegar al Senado

La Paz, Baja California Sur. – El ex secretario General de gobierno en la pasada administración, Álvaro de la Peña Angulo ya mostró su deseo de buscar la candidatura a una Senaduría por el Partido Acción Nacional (PAN) en los próximos comicios del 2024 señalaron fuentes cercanas al ex servidor público.

Los cercanos a De la Peña señalaron que el abogado ha comentado su intención de buscar una posición en el senado bajo los colores del Partido Acción Nacional.

“Hemos tenido reuniones muy breves y con poca gente; primero, los más cercanos a Álvaro y posteriormente vamos a reunirnos con más gente. El equipo, o bueno, el ex equipo lo tomó muy bien. El licenciado se merecía más en las pasadas elecciones, pero se alineó con el grupo del ex gobernador, Carlos Mendoza”, explicó.

Cuando se le cuestionó sobre las reuniones, el entrevistado dijo: “el sábado tuvimos una reunión, la idea es comenzar estos meses a intensificar el trabajo en busca de esa senaduría. Álvaro De la Peña tuvo la oportunidad de hacer mejor papel en las pasadas elecciones, pero, el ex gobernador, Carlos Mendoza no lo dejó participar. Así, que en estas elecciones no le debe nada a nadie y va con todo”.