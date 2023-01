3 muertes y 67 lesionados, el saldo del “Guadalupe – Reyes”

La Paz, Baja California Sur.- Con 3 decesos, 67 lesionados en 268 accidentes viales culminó en La Paz, el operativo Guadalupe Reyes, por lo que no se logró el objetivo de tener un saldo blanco en este periodo decembrino y de arranque de año.

La directora de la Policía Municipal, Rut de la Fuente, señaló que las principales causas de los hechos de tránsito fueron el no guardar distancia reglamentaria, no efectuar alto de disco y no ceder paso a vehículo con preferencia.

Además de los 268 siniestros viales fueron 201 las personas presentadas ante el Juzgado Cívico por faltas administrativas.

Asimismo, se implementó el Operativo Relámpago durante los cuales se realizaron 88 pruebas de alcoholimetría, detectando a 9 conductores en estado de ebriedad, asimismo se realizaron 100 infracciones y se aseguraron 9 vehículos, señaló la jefa policiaca paceña.