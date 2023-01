Ya casi sale “el chayote”

Los Cabos, Baja California Sur. – A partir del próximo lunes, los diversos medios de comunicación que hayan celebrado un convenio con el Gobierno del Estado, podrán entregar la documentación necesaria para que la administración de Víctor Manuel Castro Cosío pueda entregarles el recurso económico correspondiente al mes de diciembre.

Así lo confirmó vía WhatsApp el periodista Luis Roldán quien funge como encargado del área de Comunicación Social del gobierno del Estado.

El mensaje que circuló por los celulares de algunos reporteros sudcalifornianos avisa: “Compañeros de los medios, buenos días, con el gusto de saludarlos y desearles un buen año, me permito informarles que a partir del próximo lunes podrán enviar con Carmelita los documentos correspondientes al mes de diciembre…por lo que se les pide puntualidad”.

Una de las periodistas, quien labora en la prensa sudcaliforniana reveló que “los documentos que vamos a entregar es para los convenios entre los diversos medios de comunicación y el gobierno del Estado; el chayote, pues”, aclara.

Aunque Luis Roldán no ha sido ratificado por el mismo Gobierno del Estado como titular de Comunicación Social, el vocero ya convocó a los diversos medios y periodistas a entregar la documentación necesaria el próximo lunes.

“Sinceramente, yo lo estimo mucho, y él lo sabe; pero, no sé porque no lo han ratificado como titular de Comunicación Social. Ojalá que si sea cierto lo del mensaje y ya puedan sacar un pago”.

Cuando se le cuestionó sobre el pago y que es lo que tienen que hacer como medios de comunicación señaló: “yo te voy a decir por mi medio, no puedo hablar por los demás. Comunicación social contrata a mi medio para que yo maneje algunas notas del gobernador del Estado, el profesor Víctor Castro que me envían desde el área que hoy encabeza, Luis Roldán”.

“Obvio, como a cualquier cliente de mi medio que se anuncia, cuido su imagen y trato de no manejar notas que puedan hacer ver mal al Gobernador del Estado, pero, eso lo hago con él, y con todos mis anunciantes. Eso, de que me llamen chayotera, no me importa, ellos como gobierno me contratan, yo facturo, pago mis impuestos; y, además, decido cuidar a mi cliente, es todo. Así, que, si quieren decirnos que ya está listo el chayote para el lunes, no me interesa”, puntualizó la periodista.