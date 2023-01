Reacciona la prensa internacional a la detención de Ovidio Guzmán

Los medios en Estados Unidos destacaron la noticia de la detención de uno de los líderes del Cártel de Sinaloa, que está acusado por tráfico de drogas en el país norteamericano.

Washington.- Ovidio Guzmán López, uno de los grandes sucesores del Cártel de Sinaloa e hijo de su fundador —Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán Loera—, fue detenido este miércoles en el marco de un operativo en la ciudad de Culiacán, que incluyó intensos tiroteos y quema de vehículos.

Los medios en Estados Unidos y otras partes del mundo reaccionaron a la detención de uno de los personajes más buscados por la justicia estadunidense por impulsar la venta y distribución de drogas, no sólo en entre la población estadunidense, sino en otras regiones del mundo.

El ‘lord’ de la droga es detenido, por segunda vez, según la prensa de EU

La captura de Ovidio Guzmán generó reacción inmediata en la prensa estadunidense, destacando que fue «una victoria» del gobierno mexicano, pero que ha desatado la violencia en Culiacán, la principal ciudad de las operaciones del Cártel de Sinaloa. Tanto The New York Times como The Wall Street Journal y The Washington Post colocaron en sus titulares: «Capturan al hijo de El Chapo en México’. En tanto, Los Angeles Times destacó que el Cártel de Sinaloa «pone cerco» a Mazatlán «tras recapturar al hijo de ‘El Chapo'».

Sin embargo, diarios como USA Today o The New York Post no han tenido una reacción sobre la detención de ‘El Ratón’, pese a estar imputado por un tribunal de Washington D.C. por narcotráfico. Cadenas de televisión como CNN, Fox News, NBC y ABC también hicieron mención de la captura de Ovidio Guzmán por parte de los elementos de la SEDENA, detallando que es uno de los principales traficante de fentanilo en el país.

El diario británico The Guardian destacó que «El Cartel de Sinaloa lanza violenta respuesta» tras la recaptura de Ovidio Guzmán; misma línea que siguió El País de España, afirmando que su detención «desata una ola de violencia del narco». Clarín de Argentina dijo que ‘El Ratón’ «cayó en medio de un feroz tiroteo narco». El Espectador de Colombia anguló por el lado del resguardo a la población.

La reacción mundial ha sido más limitada debido a su impacto más regional, ya que el Cártel de Sinaloa, aunque tiene operaciones en diversas partes del mundo, su principal mercado ha sido Estados Unidos, seguido de América Latina y Europa.