Es Norma Lucía Piña la nueva presidenta de la SCJN

CDMX.- Con 6 votos a favor, Norma Lucía Piña Hernández, protestó esta tarde como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el periodo que inicia este 2 de enero y concluye el 31 de diciembre de 2026.

“Triunfa quien consigue la victoria, victorioso quien obtiene superioridad o ventaja del contrario; ni victoriosa ni triunfante, hoy me dirijo a ustedes honrada, comprometida, responsabilizada, obligada jurídica y moralmente a representarlos”, fueron las primeras palabras de la ministra tras protestar como presidenta de la Suprema Corte.

En su mensaje, la presidenta de la Suprema Corte reiteró que su elección no remite a una concepción personal sino a un proyecto siempre perfectible del Poder Judicial Federal, que se habrá de construir entre todos.

“Insisto, aquí no hay triunfo, no hay victoria; la presidencia es resultado de la mayoría, a ella se debe, de ella depende, así lo asumo. La representación que se me encomienda tiene una doble dim4ensión, una doble responsabilidad, los represento a ustedes ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nació, consejeras y consejeros de la Judicatura Federal; al mismo tiempo, al ser la primera mujer que preside este máximo tribunal, represento también a las mujeres”, mencionó.

“A nuestro nombre, les agradezco la congruencia a mis compañeras y compañeros, reconozco la importantísima determinación de la mayoría de este tribunal pleno de romper lo que parecía un inaccesible techo de cristal; me siento acompañada”, añadió.

Por primera vez en la historia de este órgano autónomo una mujer es la que encabezará los trabajos del Poder Judicial de la Federación, por la elección de sus pares.

La sesión solemne para la elección de la nueva presidenta fue presidida por el ministro decano Luis María Aguilar Morales, quien posteriormente tomó la protesta a la nueva titular del Poder Judicial.

En una primera ronda de votación ningún ministro alcanzó una mayoría para definir un ganador y contendientes finales, lo que ocurrió en la segunda ronda, cuando se definió como finalistas a la ministra Norma Lucía Piña Hernández y el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

El final fue de fotografía, al quedar Piña Hernández como ganadora con los seis votos, como mínimo que establece la Constitución, contra cinco que obtuvo Gutiérrez Ortiz Mena.