A Claudia no la quieren, por violar la Ley

La Paz, Baja California Sur.-La agrupación “Ciudadanos Unidos” lanzo una campaña para juntar 5 mil firmas en todo el país para buscar “eco” en las autoridades federales e impedir que continúen “violando la ley en materia electoral” con la promoción de la aspirante a la sucesión de la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum.

Mediante un comunicado que circuló la mañana de este jueves, dicha asociación pidió a los mexicanos “firmar” la petición donde se le pide a las autoridades federales actuar en consecuencia a lo que ellos consideran “es una clara violación a la ley en materia electoral”.

El documento señalaba de manera textual lo siguiente:

“La democracia en México está basada en un sistema electoral con reglas claras y procesos legales que permiten no solo evitar controversias, sino también garantizar la neutralidad, imparcialidad y equidad. Es decir, un juego justo y limpio.

Como ciudadanas y ciudadanos, hemos luchado por décadas para fortalecer nuestra aún joven democracias. Fuimos quienes señalamos una y otra vez las prácticas sistemáticas de los partidos en el poder, el uso indebido de recursos públicos, así como las múltiples fallas en el sistema político que debilitaban los procesos democráticos en nuestro país. Hoy que somos gobierno, no debemos repetirlas, incentivarlas y mucho menos avalarlas.

Vemos con preocupación la constante violación a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que ejerce Claudia Sheinabum Pardo, así como sus grupos afines, que establece claramente que son actos anticipados de campaña, aquellos de expresión que se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento fuera de la etapa de campañas, que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de una candidatura o un partido o expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso electoral por alguna candidatura o para un partido.

El Instituto Nacional Electoral (INE), ya impuso una medida cautelar por actos anticipados de campaña, que no solo no fue acatada, sino que ahora vemos cómo han escalado los diversos actos anticipados de precampaña y campaña, así como de promoción personalizada en todo el país. Esto no solo debilita el próximo proceso electoral federal, sino que promueve y va en contra de todas aquellas causas a las que la izquierda ha tenido que hacer frente por tantos años. El principio de equidad debe prevalecer en toda la contienda electoral.

Ante este panorama, con base en el ejercicio de nuestros derechos políticos electorales, hacemos un llamado al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a que vigilen y sancionen toda aquella violación a legislación vigente. Al margen de la Ley, nada; por encima de la Ley, nadie.

La carta venia acompañada de un enlace de change.org que llevaba a “firmar” la petición, misma que al paso de media hora, llevaba casi las dos mil firmas; al mediodía, llego a las 4 mil y, al cierre de edición, la encuesta rebasaba las 4 mil 300 firmas.