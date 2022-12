Habrá prórroga para legalizar “chocolates”

La Paz, Baja California Sur.- Como todavía miles de tenedores de autos “chocolate”, no han culminado el trámite para legalizar su vehículo de procedencia extranjera, el REPUVE determinó otorgar una prórroga de un año, es decir, se podrán nacionalizar unidades hasta el 28 de diciembre del 2023.

La subdirectora del REPUVE, Blanca Inocencia Paloma, explicó a los ciudadanos que si no se alcanzó a culminar el trámite aún se tiene un año más para hacerlo, pero recomendó realizarlo directamente con Finanzas, no con gestores o coyotes y no “dejarse engañar”.