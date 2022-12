Nuestros dos gobernadores: El titular y el que manda

Los Cabos, Baja California Sur.- Luego de la aparición de una fotografía en redes sociales donde se aprecia al ex gobernador Narciso Agúndez Montaño; al gobernador del Estado, Víctor Manuel Castro Cosío y a la bancada de diputados locales de Morena y Partido del Trabajo (PT) en una reunión, las críticas no se hicieron esperar.

En la imagen se puede apreciar al ex mandatario estatal, Agúndez Montaño con una sudadera en color negro, junto al profesor Víctor Manuel Castro Cosío, ambos situados en medio y en la parte superior de la fotografía, flanqueados por los diputados de Morena y PT, encabezados por José Maria Avilés y Luis Armando Díaz respectivamente.

Sobre el retrato político cayó una “cascada” de críticas en contra del gobernador del Estado, Víctor Manuel Castro, a quien juzgaron por “traicionar el voto” que le confiaron los sudcalifornianos.

“Es una pena que todos los que votamos aquí en La Paz por el profesor Víctor Manuel Castro nos tuvimos que dar cuenta que todo fue una farsa, y nunca se votó por un cambio, solamente utilizaron la sigla de Morena y la figura de nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador para pedir el voto, y así, poder llegar al poder de nueva cuenta”.

Lo anterior, lo escribió el usuario @alexhermes_90, quien fue apoyado por un cibernauta que se dijo ser de Todos Santos, “pues, no solo el Estado está mal, también en Todos Santos nos mintieron, solo dijeron que íbamos a tener un gobierno como el de López Obrador y eso nunca sucedió, Milena Quiroga es igual de corrupta que el grupo Los Cabos, Narciso Agúndez y ahora, Víctor Castro”.

A pesar de que el profesor Víctor Manuel Castro ha presumido como su amigo y asesor al ex gobernador; el mismo Narciso Agúndez ha declarado a los medios de comunicación que el no está metido en la política local, que se encuentra retirado y que no es el asesor del gobernador, situación que desmiente la fotografía “filtrada” en redes sociales.

Recientemente, personal cercano al secretario General de Gobierno, Homero Davis dio a conocer que fue el mismo Narciso Agúndez Montaño quien pidió que José Manuel Santoyo, ex vocero del alcalde de Los Cabos, Arturo de la Rosa Escalante no estuviera cerca del equipo, ya que “podría hacer contrainteligencia” y perjudicar la carrera política y proyecto del loretano de cara a los comicios del 2024.