Madruga “Alito” a los priistas

El coordinador de los senadores del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, anunció que impugnará esta reforma

CDMX.- El Consejo Político Nacional del PRI aprobó esta noche una reforma a los estatutos del partido para que tenga facultades de aprobar la prórroga de la presidencia nacional de Alejandro Moreno Cárdenas hasta que concluya el proceso electoral del 2024, en que se elegirá presidente de la República y se renovará el Congreso de la Unión.

Por segunda ocasión consecutiva, sin convocar a una Asamblea Nacional, Alejandro Moreno propuso 52 modificaciones a los estatutos del partido, entre ellos modificar el plazo legal para que el propio Consejo Nacional pueda prolongar su mandato.

Actualmente, los estatutos priistas establecen que el Consejo Nacional tiene la facultad de “determinar la prórroga del periodo estatutario de la dirigencia nacional en los casos en que la renovación concurra con un proceso electoral o dentro de los tres meses previos a éste”; es decir, si el proceso electoral comenzaba en septiembre del año previo a las elecciones, el 18 de agosto del 2023, fecha en que concluye el periodo de Alejandro Moreno al frente del PRI nacional, entraba en ese periodo de tres meses.

“Con 458 votos a favor y 0 en contra, se aprueban las diversas disposiciones para adecuar nuestro marco normativo para armonizarlos con el marco jurídico electoral y para el fortalecimiento de la organización de nuestro Partido. ¡El PRI se fortalece ante los grandes retos!” tuiteó Alejandro Moreno.

Pero el Plan B de la reforma electoral movió el inicio del proceso electoral para la tercera semana de noviembre de un año previo a las elecciones federales; es decir, a más tardar el 17 de noviembre del 2023, con lo cual el 18 de agosto del 2023 queda fuera de los tres meses que establecen los estatutos del PRI.

Así, esta noche el Consejo Político Nacional cambió “tres meses” por “noventa días hábiles”, con lo cual el 18 de agosto del 2023 queda dentro de ese nuevo plazo y, por lo tanto, puede prolongarse el periodo de la dirigencia nacional de Moreno Cárdenas.

El pasado 14 de junio, cuando diversos ex presidentes nacionales del PRI le solicitaron su renuncia, como consecuencia de la derrota electoral priista del 2021, Alejandro Moreno les prometió que no se iba a quedar en el partido más allá del 18 de agosto del 2023, porque para ese periodo fue elegido, como informó en su momento Dulce María Sauri, aunque esta noche la reforma estatutaria abre el sendero para facilitar su estancia en la dirigencia nacional.

Desde su cuenta en redes sociales la ex presidenta nacional del PRI, Claudia Ruiz Massieu, escribió: “nos dijiste @alitomoreno que no te quedabas en la dirigencia del @PRI_Nacional más allá del 19 de agosto del 2023. ¿Vas a cumplir? Y recordó que “la base para que el PRI nacional recupere la confianza de la gente es la congruencia. No se puede ofrecer inclusión por un lado e impulsar reformas a la medida de @alitomoreno por otro. Respetemos la vocación plural, democrática e incluyente del PRI para garantizar la unidad”.

En tanto, el coordinador de los senadores del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, anunció que impugnará esta reforma a los estatutos y llamó a los priistas “a alzar la voz contra este atropello. Y a que, todas y todos, rescatemos y reconstruyamos al PRI como el partido plural, democrático y abierto que requiere nuestro país”