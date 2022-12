Leggs: Zancadillas contra mi administración

Los Cabos, Baja California Sur.– El alcalde de Los Cabos, Oscar Leggs Castro reconoció que los mayores obstáculos que tuvo para hacer realidad la planta desaladora en Los Cabos “fueron de manera interna”, pues tuvo que realizar 34 viajes a la Ciudad de México para entregar documentos.

“Nunca nos rendimos, ni mucho menos claudicamos en un camino que fue sinuoso” dijo luego de haber colocado la primera piedra de lo que será la nueva planta desaladora en el municipio de Los Cabos, y que beneficiará con 250 litros por segundo a las familias sanluqueñas.

“Durante el camino, nos encontramos con detractores internos que se dicen de la cuarta transformación, pero, que solo tienen intereses personales y políticos”, lamentó.

“Esas personas de las que estoy hablando, pretendieron meternos el pie para que la planta desaladora no fuera una realidad en esta administración; esos personajes no querían que la planta desaladora se construyera, porque ven un posicionamiento político y no una necesidad real y urgente de todos los cabeños”.

Oscar Leggs sin mencionar nombres ni apellidos los describió y les mandó un mensaje: “son personajes políticos egoístas, que anteponen sus intereses personales, y que los ven afectados, si nosotros avanzamos. Pero, de una vez les digo, que las aspiraciones políticas se construyen en base al trabajo que se hace por el pueblo y no, por politiquerías que les apuestan a la grilla y al fracaso de un gobierno”.