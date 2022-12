¿El Gobernador tiene cáncer?

La Paz, Baja California Sur.- El gobernador del estado Víctor Manuel Castro Cosío podría padecer algún tipo de cáncer, según información proporcionada al interior de la misma administración estatal esta tarde de martes, luego de las misteriosas ausencias del mandatario en eventos públicos, y la preocupación de los mismos allegados al morenista.

La información fue proporcionada de manera extraoficial por una persona cercana al Gobernador, quien reveló: “El profe Víctor Castro no está bien de salud, es algo que ya sabemos todos al interior de la administración, pero, que se nos ha pedido total discreción, para no alarmar a nadie, hasta no saber qué es lo que sucede y que sucederá dentro de este gobierno”.

Cuando se le cuestionó sobre la enfermedad que aqueja al Gobernador de Baja California Sur, solo se limitó a decir: “es un señor de la tercera edad, que no se cuida; le gustan las carnitas de puerco, las bebidas alcohólicas, las tortillas de harina; además, de no tener una actividad física apropiada y si a todo eso, le agregamos que está sometido a un estrés acorde a una administración estatal, es obvio que le deben aquejar varias enfermedades. Pero, en concreto, lo que se dice es que padece algún tipo de cáncer y debería estar fuera por lo menos un mes para tratamiento”.

“Pero, como lo dije con anterioridad, son cosas que nos vamos enterando a cuentagotas, el profe Víctor no nos ha dicho nada, solo sabemos que está enfermo, y preguntando entre todos dentro de la administración, descubrimos que tenía cáncer. A lo que sabemos, es que van hacer algunos estudios, y el saldrá a decirle a la gente”.

Cabe destacar que hace tres semanas, fue el mismo alcalde de Los Cabos, Oscar Leggs Castro quien dio a conocer que Víctor Manuel Castro Cosío tenía “un problema complicado de salud” y por eso la ausencia en su informe de gobierno.