No quiere Narciso Agúndez a Santoyo en la administración de Víctor Castro

Los Cabos, Baja California Sur.- El ex panista José Manuel Santoyo fue declarado por Narciso Agúndez Montaño como “non grato” dentro de la administración de Víctor Manuel Castro Cosío al considerar que podría “interferir en la figura política del secretario general de gobierno, Homero Davis Castro”.

Así que el ex gobernador Agúndez “giró la instrucción” de que Santoyo García no estuviera más en el gobierno de Víctor Castro, indicación que fue confirmada por personal cercano al actual Secretario General.

Agundez Montaño pidió la lejanía del ex vocero del alcalde cabeño, Arturo de la Rosa Escalante, ya que existe una estrategia política de cara a los comicios del 2024, en donde la “punta de lanza” del grupo, seria Homero Davis, señalaron.

“La instrucción fue clara de parte del ingeniero, Narciso Agúndez. Se pidió que no estuviera involucrado José Manuel Santoyo cerca del proyecto ni mucho menos de la Secretaría General. A Santoyo lo tenían como asesor político en el despacho de Omar Zavala, pero, fue clara la instrucción por parte del señor Narciso que no lo quería cerca del proyecto, ya que era una persona en la que no se podía confiar o bien, que podría estar haciendo contrainteligencia al proyecto”.

Cuando se le cuestionó sobre porqué decidía Narciso Agúndez sobre la administración de Víctor Castro, el entrevistado explicó: “quien no quiera reconocer que el ingeniero Narciso Agúndez es el más experimentado de todo el proyecto político, no sabe de la política sudcaliforniana. Hay un proyecto inmediato de cara al 2024, y ese proyecto lo está encabezando Homero Davis, con miras a finalizar en el 2027. El ingeniero solamente nos asesora en algunos detalles, no es que se meta todo el tiempo. Con su experiencia sabe quién nos conviene y quien no; en este caso, él fue muy claro que no quería ver a este señor cerca de nosotros en la Secretaría General”.

“El ingeniero, Narciso Agúndez es como nuestro gobernador operativo en el grupo y en el Estado. El profesor Víctor Castro es como el gobernador que da la cara, que sale a dar las entrevistas o dice en el micrófono lo que ya se acordó como grupo político; y sin duda, ambos hacen un gran equipo, y así lo sabemos todos al interior”, concluyó.