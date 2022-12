Protege la 4T a las empresas calamareras

La Paz, Baja California Sur.- Han pasado 20 años y aun las trabajadoras calamareras de Santa Rosalía no ven visos de solución al conflicto laboral que por despido injustificado mantienen con las compañías Hanjin y Longin, incluso, lamentó el abogado laborista, Iván Castro Beltrán, tanto el Gobierno federal como el estatal, “parece que no quieren defender” a las más de 90 ex empleadas de las empresas de capital chino y coreano.

En conferencia de prensa ofrecida este sábado, tanto Gilberto Piñeda del Centro de Investigaciones Sociales y Sindicales (CIS), que brinda asesoría y representación legal de las ex trabajadoras calamareras de Santa Rosalía despedidas injustificadamente por las compañías Hanjin y Longin como el abogado Iván Castro Beltrán, denunciaron las cada vez mayores trabas que se han puesto para que este conflicto laboral se resuelva.

Las empresas calamareras han estado “protegidos por todos los gobiernos del PRI, PAN, PRD y ahora también por los de la Cuarta Transformación”, acusó Piñeda Bañuelos.

Por su parte el abogado Castro Beltrán resaltó que a pesar de que los medios han generado una “percepción de cambio a favor de las trabajadores”, esto no ha sido así.

“Se escucha que tenemos un gobierno fuerte, valiente, que va en contra de la corrupción… pero en la práctica, con los hechos se muestra a un Gobierno mexicano que no se atreve a enfrentarse a un gobierno coreano para defender a los trabajadores de este país”, acusó.

“Tanto el Gobierno mexicano que se somete a los intereses del capital con argumento legaloides como el gobierno de BCS necesitan reconsiderar su postura”, pidió.

En ese sentido, el abogado denunció que las autoridades laborales no consideraron interpuesta la demanda contra Hanjin México.

“El gobierno que en discursos dice que va a defender los derechos ciudadanos, tiene que entenderlo: “no nos van a desgastar ni nos vamos a rendir”, advirtió el abogado.

Van a promover amparos, carpetas y nulidades, adelantó.

“Están tratando de dejar fuera de las carpetas de investigación a empresarios, funcionarios, notarios que se prestaron a la corrupción”, añadió al lamentar que “tenemos un gobierno que no quiere defendernos”.

“Estoy lanzando una acusación a la omisión del Gobierno del Estado, del Gobierno federal y de una mala actuación de la Junta (de Conciliación), posiblemente con un contubernio de corrupción con abogados laboristas y personal de la misma Junta”, insistió.

“Ya ni siquiera apelo al Gobierno estatal y federal (para) que sean fieles a su historia de lucha y principios”, sino que solo pido actúen dentro de sus atribuciones y no hablen solamente.

“Yo en lo personal pensé que tendríamos algo diferente… pero es peor, de perdida los anteriores no quitaron la demanda en contra de la (empresa) internacional, ahora estos sí”, lamentó finalmente el abogado laborista.

“La lucha sigue”, concluyó.