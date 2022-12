Rebosante de basura, la zona dorada sanluqueña

Los Cabos, Baja California Sur.- Botes rebosantes de basura son los que por doquier se aprecian en la denominada “zona dorada” de Cabo San Lucas, lo que ha motivado las quejas de los comerciantes del centro contra el servicio de recolección de desechos y contra la autoridad delegacional.

“No sabemos con quién debemos acudir, pero es increíble que no tengamos un servicio de recolección de basura eficiente, incluso, parece que las mismas autoridades delegacionales cubren o protegen a la gente que arroja basura grande o de negocios en los botes de basura que son para el uso exclusivo de los peatones, turistas”, lamentó la empresaria María Refugio, quien se dedica a la venta de ropa y recuerditos del destino.

“Somos muchos empresarios de la zona centro que buscamos darle una bonita imagen a nuestro destino, a Cabo San Lucas, que cuando esté caminando el turista o el visitante, pueda disfrutar de una bonita calle, de una banqueta limpia, de negocios bien iluminados, en pocas palabras, una lugar que le genere seguridad al turista. Pero, nos encontramos que cada vez es más recurrente que el servicio de recolección de basura sea ineficiente en la delegación. Los botes, como ustedes lo pueden ver, están muy llenos, y esa basura no la arroja el turista, lo arrojan negocios o centros nocturnos que les vale y que las autoridades solapan”, añadió.

Cuando se le cuestionó si ya han acudido a las autoridades correspondientes, señaló: “por supuesto, lo único que nos dicen las autoridades es que no saben cuáles son los negocios que tiran esa basura y por lo tanto no pueden sancionar, pero, eso es mentira, porque el delegado de Cabo San Lucas, Raymundo Zamora si puede saber cuáles son los negocios que están haciendo un tiradero, ya que hay cámaras por todos lados en la zona centro, entonces ahí se pueden dar cuenta quienes, arrojan la basura, me imagino, durante la madrugada”.

“Sobre la recolección de basura, pues ha venido a menos el servicio, antes, todos los días por la mañana pasaba el camión recolector, precisamente cuando el presidente municipal, Oscar Leggs era delegado. Hoy, pasa el camión en días inciertos, a horas en donde ya hay mucho tráfico e incluso, en muchísimas ocasiones, dejan líquido derramado sobre las banquetas o bien, basura que se les cae y no la recolectan”.

“Ojalá el delegado de Cabo San Lucas haga algo y solucione este problema que se ha incrementado en el último año, ya que debe saber que es de suma importancia la imagen del centro de Cabo San Lucas y no solo las calles por donde el pasa cotidianamente”, puntualizó la quejosa.