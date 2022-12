Que cumpla sus compromisos con el agua y el medio ambiente

La Paz, Baja California Sur.- El Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida (FRECIUDAV) le recordó al gobernador del estado, Víctor Castro Cosío los compromisos en materia de cuidado del agua y medio ambiente que contrajo en campaña y que aún no han sido cumplidos, además de exigirle que publique las modificaciones a la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente de BCS “para que el pueblo pueda tener más agua y, además, esté libre de contaminantes”.

“La aprobación de la modificación a la Constitución del Estado de BCS y a la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente de BCS, fue efectuada por el anterior Congreso al final del sexenio del inútil de Carlos Mendoza, quien decidió no hacerlas oficiales y, de esta manera, beneficiar a una minoría (hoteleros, desarrolladores y demás élite), a costa de perjudicar al pueblo. Así que ahora le corresponde resolverlo al actual Gobernador y a las y los diputados; recordando que tanto el Gobernador como algunos diputados firmaron la carta-compromiso; pero la hayan firmado o no, deben cumplir con su función y oficializar estos cambios a las leyes de BCS, para alcanzar el objetivo de que no se contaminen nuestros cuerpos de agua y tengamos más agua para la población”, insistió el FRECIUDAV.

El Frente recordó que el 8 de noviembre de 2018, con la participación del FRECIUDAV, fue aprobado de manera unánime en el Congreso del Estado un Dictamen con proyecto de Decreto que reforma la Constitución del Estado con el propósito de que el Gobernador del estado decrete por causas de utilidad pública, protección al ambiente y garantía de los derechos humanos: “zonas de salvaguarda territoriales para la prevención de la contaminación”.

También, resaltó que el 19 de mayo del 2019 se aprobó de manera unánime la propuesta del FRECIUDAV para la modificación del Artículo 56 de la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente de BCS, con el objetivo de convertir en obligatorio a hoteleros, desarrolladores y dueños de residencias en las playas, el tratar las aguas residuales y reciclarlas a las áreas verdes e inodoros”.

El FRECIUDAV explicó la importancia de remarcar estos acuerdos pues “nos encontramos con la novedad de que el actual Congreso del Estado está ignorando todo lo que aprobó la anterior legislatura y pretende empezar desde cero el análisis y modificación de la citada Ley, además de que, en su propuesta, ni por equivocación están incluyendo lo aprobado por el anterior Congreso”.

Finalmente, el Frente recordó a los diputados locales que su obligación es “modificar y adecuar las leyes, con el objetivo de contribuir a preservar el medio ambiente y asegurar el abasto de agua”.

Por ello, “el mandato ciudadano es la oficialización de las ya mencionadas modificaciones a las leyes, con el objetivo de que el pueblo pueda tener más agua, y que, además, no se tengan problemas de contaminación”, concluyó el Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida.