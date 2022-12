Revisará el alcalde Oscar Leggs las cuentas de cada dirección

Los Cabos, Baja California Sur.- El alcalde de Los Cabos, Oscar Leggs Castro mandó un mensaje al interior de su gobierno al advertir a sus funcionarios que “no va a cargar con culpas ajenas”, y asegurar que revisará todas las cuentas de cada dirección “(…) porque el amigo no traiciona”, dijo el edil.

En lo que para muchos fue un mensaje para el ex tesorero, Jonathan Vargas y el ex director del deporte, José Peruyero; el profesor Oscar Leggs Castro en su discurso de clausura del curso “Fortalecimiento Institucional Municipal” recalcó: “hay mucho que investigar, sea hombre o mujer; porque quiero dejar en claro que no vamos a cargar culpas ajenas”.

“A todos en este gobierno los considero mis amigos, pero, a un amigo no se echa de cabeza cuando se ve perdido; ya que el amigo trabaja bien, para hacer quedar bien a la persona que lo llevó al puesto público”, señaló.

En los últimos días, tanto el extesorero, Jonathan Vargas como el ex titular del deporte, José Peruyero han escrito en redes sociales algunas mensajes que se interpretaron como “indirectas” hacia el gobierno y al mismo presidente municipal, Oscar Leggs Castro, consideraron algunos funcionarios en activo.

“El ex tesorero se fue dolido, pero, el profesor Oscar Leggs le dio la oportunidad de entrar al servicio público, y lo único que hizo es mal administrar el dinero. Estaba en una posición importante, y por supuesto que empezó a manejar mal los recursos, le pagaba a ciertos proveedores y a otros no; en fin, no fue agradecido por el amigo que le tendió la mano y le dio la confianza. Ese enojo, lo canalizó mal, y se fue a operar políticamente con el secretario de gobierno del Estado, Homero Davis”.

En el evento, el edil municipal cabeño añadió: “la ciudadanía quiere soluciones, yo como presidente municipal recibo las peticiones y las canalizo a las áreas respectivas, y la obligación de cada encargado de área es saber hasta dónde se pueden hacer las cosas y hasta donde no. Si vamos hacer las cosas, las debemos hacer bien, trabajar a la altura de la ciudadanía”.

“Hubo quienes hicieron cosas en mi nombre, cuando ni siquiera me lo consultaron, por eso, he instruido que se revisen todos los temas y cada área, porque no vamos arriesgarnos por la persona que no quiera cooperar. Nos quedan muchas cosas por hacer, son dos años de administración las que nos quedan y debemos hacerlo bien”, puntualizó.