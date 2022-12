Que se “ponga la camiseta” piden a la vocera de Los Cabos

Los Cabos, Baja California Sur.- La vocera del ayuntamiento de Los Cabos, Alejandra Estrada Obregón recordó en sus redes sociales al ex candidato a la alcaldía de La Paz por el PRI, Ricardo Barroso Agramont; al ex dirigente del Partido Verde Ecologista, Alejandro Tirado y al ex vocero de Arturo de la Rosa en la administración panista, José Manuel Santoyo.

Esta cercanía de la vocera cabeña con personajes de otros signos políticos, incomodó a funcionarios del gobierno del alcalde, Oscar Leggs Castro, pues la empleada del gobierno municipal pertenece a Morena.

“No entiendo, esa señora es la vocera del Ayuntamiento, se supone que es la portavoz del alcalde cabeño, el profesor Oscar Leggs Castro y está recordando gente que no pertenece a Morena, incluso que operó en contra de nosotros en las elecciones para la presidencia municipal de Los Cabos”, dijo un par de trabajadores del área de presidencia municipal.

Los trabajadores agregaron: “si está hablando por el Alcalde, entonces, el Presidente municipal, nos debe aclarar si esos personajes van a ingresar al equipo; y si no es así, entonces el presidente municipal, Oscar Leggs deberá dialogar con la señora, para que deje sus publicaciones como si todavía fuera una ciudadana común y corriente, y se ponga la camiseta del equipo del profesor Oscar Leggs”.

Estrada Obregón publicó en sus redes sociales, una fotografía donde se puede apreciar a Ricardo Barroso Agramont, ex candidato a la alcaldía del PRI; al ex dirigente del Partido Verde en Baja California Sur, Alejandro Tirado y al ex vocero de Arturo de la Rosa, José Manuel Santoyo, además, de un texto que dice “un bonito recuerdo de una excelente velada de amigos (…) nuestros mejores deseos para todos independientemente de las actitudes que se pueden asumir por encargo (…)”

Uno de los entrevistados cuestionó “¿nuestros mejores deseos? ¿de parte de quién?, allí hay gente que nos jugó en contra, que nos hizo contrainteligencia en favor del PAN en Los Cabos, todos esos personajes trabajaron para el Partido Acción Nacional y perdieron. Y luego esta señora agrega una disculpa de que les manda sus mejores deseos independientemente de las actitudes que se puedan asumir por encargo ¿a qué se refiere con eso?”

“La señora debe valorar y ser profesional de donde está trabajando, debe recordar que ella perdió junto con el PAN y su candidato a gobernador, Francisco Pelayo. No puede seguir este tipo de malos entendidos, ojalá y aclare porqué escribió eso”, señalaron finalmente.