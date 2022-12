Condenan a Cristina Fernández de Kirchner a 6 años de prisión

El juez también ordenó la inhabilitación política de la actual vicepresidenta; no podrá ser enviada a prisión por tener fuero.

Buenos Aires.- La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, fue sentenciada a 6 años de prisión y a la inhabilitación política perpetua por corrupción en la «Causa Vialidad», así como otros funcionarios allegados a la también ex mandataria esto por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de administración pública en el otorgamiento de obras viales en la provincia de Santa Cruz, al sur del país.

Aunque sea condenada, Kirchner no irá a prisión por contar con fueros por ser vicepresidenta. Será un fallo en primera instancia que abre un largo derrotero de apelaciones antes de quedar firme, por lo que le permitiría presentarse a cualquier cargo en las elecciones generales de 2023, incluso regresar a la presidencia. Es decir, será válida cuando la Corte Suprema de Justicia rechace el último recurso de ella, lo que puede demorar años.

Se trata de la primera vicepresidenta en ser condenada por corrupción mientras ejerce su cargo. Además de la ex mandataria, también fueron condenados a prisión por fraude otros siete funcionarios, como al ex secretario de Obras Públicas, José López; el ex titular de la Dirección Vialidad Nacional, Nelson Periotti; y el empresario Lázaro Báez, dentro de un lote total de 13 imputados. El exministro de Planificación Federal y exdiputado Julio De Vido fue absuelto de todos los cargos.

Decenas de personas, afines al kirchnerismo y al peronismo, se manifestaron a las afueras del edificio del Tribunal de Justicia Federal de la Capital Federal —conocido popularmente como Comodoro Py— para expresar su apoyo a la ex mandataria y vicepresidenta.

¿Qué dijo Cristina Fernández de Kirchner?

Tras la condena, Kirchner arremetió contra los jueces y magistrados que decidieron su futuro.

La vicepresidenta aseguró que todo estaba ya escrito sobre la condena y subrayó un “fraude” en todo el proceso.

“La condena estaba escrita”, dice Cristina Kirchner tras la sentencia.

“Está claro que la idea era condenarme”, indicó la vicepresidenta.

Condenada «de antemano»

Desde el inicio del juicio, en 2019, la exmandataria sostuvo que su condena «está escrita de antemano» al denunciar que se trata de «un juicio político» que persigue aleccionar a todo el peronismo.

Kirchner estuvo acusada, junto a otras 12 personas, por la adjudicación supuestamente irregular de contratos de obras públicas en la provincia de Santa Cruz (sur) durante sus dos mandatos presidenciales.

La fiscalía pidió para ella 12 años de prisión al considerarla «jefa de una asociación ilícita» y por defraudación, además de solicitar la inhabilitación política para ejercer cargos públicos. El tribunal no aceptó el cargo de «asociación ilícita».

Kirchner dijo que más allá de la sentencia condenatoria, seguirá en política. «Opinar y decir lo que me parece que hay que hacer para salir y construir un país mejor para nuestra gente, a eso no voy a renunciar nunca», advirtió.

En sus palabras finales ante el tribunal, Kirchner acusó a los jueces de haber «inventado y tergiversado» los hechos. «Esto es un pelotón de fusilamiento», dijo.

La pena de seis años es la máxima por fraude al Estado.

De los 13 acusados en la causa, la mayoría exfuncionarios, nueve fueron condenados, tres fueron absueltos y uno tuvo su causa prescripta.