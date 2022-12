“Sonríe para poder verte”, pidió el Gobernador al delegado sanluqueño

Los Cabos, Baja California Sur.- “Sonríe para poder verte”, pidió el gobernador Víctor Castro Cosío al delegado sanluqueño, Raymundo Zamora Ceseña durante el “Encuentro ciudadano” efectuado la tarde –noche del sábado en la mulegina comunidad de Guerrero Negro.

Para unos, el chascarrillo de Castro Cosío fue tomado como una forma de “romper el hielo” y mostrar cercanía con la autoridad delegacional sanluqueña en un evento que tradicionalmente se caracteriza por su solemnidad, para otros un acto discriminatorio al usar como pie para un chiste el color de piel del funcionario cabeño.

Y es que el gobernador Castro Cosío, durante su reconocimiento al trabajo del alcalde de Los Cabos, Oscar Leggs Castro, preguntó por el delegado de Cabo San Lucas, Raymundo Zamora.

“¿Dónde está el Ray?”, inquirió Castro Cosío, mientras el presidente municipal de Los Cabos, Oscar Leggs señalaba con mano hacia donde se encontraba la autoridad delegacional. Acto seguido, el Gobernador diría: “¡Ah! allí estás, es que no te alcanzo a ver, me encandila la luz; no creas que es por tu tez”.

El comentario generó risas entre algunos, otros voltearon a ver a Zamora Ceseña en espera de su reacción por el chiste del mandatario.

Sin embargo, el Gobernador del Estado continuó haciendo referencia al color moreno de piel del delegado sanluqueño al pedirle a Raymundo Zamora Ceseña que mostrara los dientes. “Sonríe, para verte”, le dijo, provocando entre los asistentes reacciones encontradas: risas por un lado, silencios por el otro.