“Error”, el extravío de “La Barbie”.

Exjefe de operaciones de la DEA afirmó que sigue en custodia, pero que pudo haber cambiado su estatus

CDMX.- Mike Vigil, exjefe de Operaciones de la DEA, aseguró que Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, permanece preso en Estados Unidos, pero la discreción con que trabaja el Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos provocó confusión al respecto.

Es un error, en mi opinión, lo que hace el Buró de Prisiones de Estados Unidos porque ponen que no está bajo custodia, pero en realidad todavía está como preso aquí en Estados Unidos, pero muchas veces si asisten a un juicio federal, a una audiencia jurídica o tratamiento médico o posiblemente lo sacan para ver qué tipo de información le puede dar al gobierno, entonces el Buró pone que no está bajo custodia, lo que causa un dilema muy grande porque mucha gente piensa ‘lo liberaron’ y no es cierto, entonces sí ha causado un conflicto no nada más en Estados Unidos, también en México”.

Explicó que por seguridad de los presos “el Buró de Prisiones no comparte mucha información y no nada más a México, al público, a las agencias federales y lo entiendo un poco porque también se trata de seguridad de los presos”, aunque dijo que “muchas veces sí pueden compartir cierta información para prevenir estas situaciones”.

El exjefe de Operaciones de la DEA no afirmó que permaneciera en la prisión de Florida, pero garantizó que “sí estaba en esa prisión, pero el Buró de Prisiones lo puede cambiar a otro lugar. Todavía está aquí, cien por ciento”.

Admitió que Édgar Valdez podría participar como testigo en el juicio contra Genaro García Luna para reducir su condena de 49 años de prisión y porque lo hizo antes.

Sí puede ocurrir porque La Barbie ha colaborado en tiempos pasados y en 2018 una Corte de Estados Unidos lo condenó a 99 años de prisión, motivo muy grande para que él vaya colaborando porque no creo que quiera morir en una prisión”.

Consideró que su colaboración podría ser en otros juicios y no sólo en el de García Luna porque fue un capo de alto nivel del cártel de los Beltrán Leyva.

Comentó que también podría entrar a un programa de testigos protegidos. “Él sería un candidato muy grande para ser testigo protegido”.

Mike Vigil dijo que lo “podrían cambiar de prisión en la Florida a otra prisión y cambiarle el nombre para que la gente no se entere quién es o que está colaborando.