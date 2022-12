Usa el Secretario General de Gobierno la radio estatal para fines personales

La Paz, Baja California Sur.- Personal de la Radio de Sudcalifornia, señaló que el secretario de General, Homero Davis “actúa de forma ilegal” en ese medio de comunicación oficial del Gobierno Estatal, incluso, “colocando gente afín a él y poniendo la estación de radio de Los Cabos de manera independiente, cuando la concesión es para una sola”.

En entrevista con dos personas que laboran dentro de la Radio en el municipio de La Paz señalaron denunciaron que el secretario general de Gobierno, Homero Davis “está moviendo de manera ilegal la estación, incluso al grado de partirla en dos, es decir, en el municipio de La Paz existe una programación y en el municipio de Los Cabos existe otra, algo que como pueden ver en estos documentos, la concesión solamente es una, no son dos”.

“El personal de la radio del municipio de Los Cabos se mueve de manera autónoma, como si ellos se mandaran solos, incluso, la programación de aquel municipio ellos la deciden, pero, es porque el secretario general de Gobierno, Homero Davis tiene injerencia dentro de la estación de la radio y les da esa facultad. Allí colocó a una muchacha de nombre Elsy Ceseña, que sinceramente no tiene la experiencia, ni la capacidad, pero, el mismo Homero Davis lo decidió en conjunto del delegado de Cabo San Lucas, Raymundo Zamora”.

Los denunciantes añadieron: “lo que no debe olvidar el Secretario General de gobierno y el mismo gobernador del Estado, Víctor Manuel Castro Cosío es que esa radio no es particular, se mueve con recurso del pueblo; la nómina, las instalaciones y todo el equipo son pagados del erario público (sic)”.

“Homero Davis, en su afán de querer posicionarse en Los Cabos y tener la mente en las próximas elecciones, no le importa violar la ley, en este caso la de la única concesión que tiene la Radio. Imagínense a que grado está pensando en el 2024 que en el informe de gobierno del alcalde de Los Cabos, Oscar Leggs Castro se dio la instrucción que no se cubriera, ni se le diera difusión al evento”, concluyeron.