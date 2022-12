Comunidad de Santiago: «Al Puchas le vale»

Los Cabos, Baja California Sur.- Habitantes de la comunidad de Santiago y miembros del Consejo turístico de Santiago externaron su molestia en contra del gobernador del estado, Víctor Manuel Castro Cosío y la secretaria de Turismo, Maribel Collins por la autorización de la construcción del Modulo de Atención al Turista en la Plaza pública de la cabeña comunidad.

“Hay una molestia generalizada por parte del pueblo de Santiago por la construcción de ese módulo de atención al turista que se está haciendo en la plaza pública. Tenemos entendido como habitantes de este lugar, que es una construcción autorizada por el Gobierno del Estado, pero que no tomaron en cuenta al Consejo Turístico de Santiago respecto a cómo, dónde y de qué manera se iba a realizar esta construcción”.

La entrevistada, quien pidió omitir su nombre, agregó: “la gente me conoce bien, pero, no quiero represalias del Gobierno del estado por dar esta entrevista; el gobernador del Estado, el Víctor Castro debe saber que la comunidad de Santiago es ya casi considerada un pueblo mágico, no pueden hacerse construcciones a la ligera, y creo que esta construcción por parte de la Secretaría de Turismo, encabezada por la señora Maribel Collins se está haciendo sin consultarnos al pueblo”.

“El alcalde de Los Cabos, Oscar Leggs Castro debe saber que en Santiago hay un gran descontento por la construcción de este módulo de atención al turista, o sea, es una construcción en la plaza pública- ¿Cómo no quieren que estemos inconformes como pueblo? La verdad ya hemos preguntado qué es lo que está pasando y las autoridades locales, en este caso el delegado de Santiago no, nos sabe decir, solamente nos dijo que es una construcción del gobierno del Estado, por parte de turismo”, lamentó.

“No se tomó en cuenta a la comunidad, no se le notificó a la gente que vive aquí; las autoridades locales no saben nada; entonces ¿de qué se trata?, ¿puede venir una señora como la de Turismo estatal a construir en nuestra plaza sin permiso del municipio y sin un consenso con el pueblo de Santiago? Yo pienso que está muy mal”, dijo la santiagueña.

En recorrido por parte de este medio, se pudo apreciar que la construcción se ubica en la plaza pública de la comunidad de Santiago, en donde se puede apreciar cierto avance en lo que será el módulo de atención (oficina) y algunas “líneas” de block para la delimitación del lugar.