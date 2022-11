Intransitable el camino a San Javier

Loreto, Baja California Sur.- A unos días de que inicien las fiestas patronales de San Javier, la carretera y caminos loretano están en malas condiciones a pesar de que los mismos ciudadanos han señalado las condiciones de la vías, incluso, han evidenciado con fotografías en las redes sociales para que las autoridades “tomen cartas en el asunto”.

Fue la diputada local, Paz Ochoa Amador quien envió un exhorto a la Junta Estatal de Caminos para que se arreglen la vía a la brevedad, “estamos a unos días de las fiestas patronales de San Francisco Javier y los caminos se encuentran en malas condiciones. Quienes hemos podido asistir a este tipo de festejos, sabemos la afluencia que existe, y les puedo decir que la carretera tiene unas preocupantes condiciones”.

Respecto al tema, el ex subdirector de Protección Civil en el Estado, Carlos Alfredo Godínez recomendó a la ciudadanía en general “si tiene programado asistir a las fiestas de San Javier, debe tomar en cuenta que la carretera se encuentra dañada, en diversos de sus tramos, a consecuencia de las lluvias que se dieron en este 2022. Hay arena, tierra, carriles dañados por escurrimiento de agua”.

Un cibernauta que radica en Loreto, envió una serie de fotografías a esta redacción y pidió apoyo de las autoridades estatales y federales con respecto al tema:

Roberto Hernández denunció “las condiciones en las que se encuentran la carretera a San Javier; ya vienen las fiestas y los caminos no han sido arreglados por las autoridades, no se si sean estatales o federales, pero alguien debe arreglarlas. ¿Cómo puede ser que coloquen piedras para delimitar el camino? Eso no es suficiente”, lamentó.

Cabe recordar que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador anunció que para el próximo año, vendría una inversión importante para Baja California Sur, específicamente para caminos, aunque no especifico a que municipio recibiría el apoyo federal, pero se estima que sea en los municipios afectados por la temporada de lluvias.