Tiene el Gobernador “un problema delicado de salud”

La Paz, Baja California Sur.- Tras ser cuestionado sobre un posible distanciamiento con el gobernador, Víctor Castro lo que se evidenció con la inasistencia al informe de gobierno en Los Cabos, el alcalde Oscar Leggs Castro aclaró que la ausencia se debió a “un problema complicado de salud que tiene el Gobernador”.

Con ello se confirma que el estado de salud de Gobernador del estado no es bueno, por lo que se prevé que en los próximos días podría hacer algún tipo de anuncio a la prensa y los sudcalifornianos referente al tema.

Hay que recordar que en julio pasado, Castro Cosío sufrió una parálisis facial debido al estrés de esas semanas. Hubo personas al interior del mismo gobierno del estado que señalaron que el gobernador no se encontraba bien de salud, debido a su mala alimentación.

Por su parte, sin precisar qué males aquejan a Víctor Manuel Castro Cosío, el edil cabeño solamente le mandó buenos deseos y reiteró que el tema de la salud del Gobernador del Estado es complicada:

“Trae un tema complicado de salud y como siempre le mandamos buenos deseos para una pronta recuperación. Estamos en contacto permanente y seguimos trabajando y echados para adelante para sacar los temas”, añadió.

Cuando se le insistió sobre el tipo de enfermedad que padece el mandatario estatal, dijo: “eso no me toca decirlo a mí. El mismo gobernador sin duda les dará a conocer en su debido tiempo que es lo que tiene. Pero les digo que fue por ese problema de salud que no pudo asistir al informe de un servidor”.