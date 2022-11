“A dónde vaya” el Gobernador, lo perseguirá el Movimiento Sindical Cabeño

La Paz, Baja California Sur.- Tras advertir que buscarán, a pesar de la lejanía de la sede, estar presentes y manifestarse en el informe del gobernador Víctor Castro Cosío que se celebrará en Guerrero Negro, el dirigente del Movimiento Sindical Cabeño, Luis Miguel Ramírez Rivera aseguró que las acciones continuarán aun tras el retorno a clases.

Ramírez Rivera pidió a los trabajadores de la educación que puedan asistir al primer i9nforme del 3 de diciembre en la salinera comunidad, que lo hagan. “Aunque por la distancia parece que va a ser casi en Narnia”, lamentó.

Sin embargo, advirtió que “los compañeros están dispuestos a ir, no creo que cambien de estado para dar el informe”.

“Si no, tendríamos que perseguirlo para ver cómo llegamos”, añadió.

Sobre la inasistencia del Gobernador al informe del alcalde cabeño Oscar Leggs consideró “Qué bueno que no fue. La bienvenida no iba a ser muy grata. Qué bueno que no fue porque a lo mejor se iba a llevar una sorpresa. Aun así (su ausencia) fue algo muy irresponsable de su parte con el gobierno de Los Cabos.

Por otra parte, el dirigente del MSC lamentó que “no se hayan visto soluciones… solo represalias contra el magisterio”.

“¿Cómo vamos a decir que nos apoya si nos dice que nos va a descontar (los días no trabajados) y que nos va a correr?… nos está amenazando”, aclaró.

“Los compañeros regresaron a clase porque tienen miedo de que los corran, otros tenemos más miedo, pero de seguir muriéndonos de hambre”, señaló.

En ese sentido el MSC cuestionó los logros de la negociación entre sindicato magisterial y SEP federal. “¿Cuál homologación? –preguntó—fue un aumento de sueldo. Homologación es que tengamos derecho a vivienda, prestaciones, aguinaldo justo… eso, la homologación es solo un aumento de sueldo, que no vengan con mentiras que solo ellos se las quieren creer”.

“No vamos a parar y nos vamos a dar cuenta este 24 (de noviembre, fecha del paro convocado por el SNTE), ya si no vemos solución vamos a tomar cartas en el asunto como Movimiento Sindical Cabeño en todo el estado”, advirtió finalmente.