Por “asuntos personales” no asistió el Gobernador al informe de Oscar Leggs

La Paz, Baja California Sur.– Fueron “asuntos personales” los que le impidieron asistir, la semana pasada, al informe de labores del presidente municipal de Los Cabos, Oscar Leggs, aclaró el gobernador, Víctor Castro Cosío.

“Tuve un problema de última hora que no puedo estarlo planteando a cada momento, pero es un asunto privado, ya no me permitió cumplir. Hablé con Leggs yo temprano. Yo a los profesores los estuve recibiendo… hablamos Leggs y yo, estamos unidos, no hay ningún problema…”.

“Pero ese día por razones muy personales, por eso no pude llegar a Los Cabos”, insistió.

La justificación de la inasistencia al acto de rendición de cuentas de Leggs Castro, fue calificada en su momento, por funcionarios del ayuntamiento sureño como “una total falta de afecto y respeto al pueblo de Los Cabos”.