¿Por qué no quieren basificar a 3 mil trabajadores de la educación de BCS?

La Paz, Baja California Sur.- ¿En dónde se han repartido las 650 mil plazas y por qué no quieren basificar a 3 mil de BCS? cuestionó la senadora panista, Guadalupe Saldaña Cisneros al hacer uso de la tribuna durante la comparecencia, este jueves, de la secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez Amaya, ante la Comisión de Educación.

“Por cierto, en Oaxaca dijo que iba a dar 30 mil y les dijo, cito textual: se han portado muy solidarios con el movimiento entonces pues van 30 mil plazas. Baja California Sur pidió 3 mil y se nos negaron, de 650 mil, esta sería mi primera pregunta, secretaria, ¿a dónde se distribuyeron esas 650 mil plazas?, ¿qué pasa, por qué a Baja California Sur no se le puede conceder 3 mil de esas 650 mil que se han dado?”, le cuestionó Saldaña a la encargada de las políticas educativas del Gobierno Federal.

Asimismo, la panista le planteó a la titular de SEP su preocupación por los recortes presupuestales que han sufrido la educación especial, Conafe, preparatoria en línea y telebachillerato así como a la falta de respuesta a maestros de inglés, asesores técnico pedagógicos, personal compensado y eventual de contrato.

“Nuevamente en el presupuesto para el siguiente año no hay nada extraordinario para educación, no hay respuesta para los profesores de inglés, no se les responde a los asesores técnico – pedagógicos, no hay más plazas para el país ni para mi estado, Baja California Sur”, insistió.

Finalmente, la legisladora sudcaliforniana pidió a la Secretaría de Educación “que escuche más, no solo cuando viene a comparecer”

“Trabajemos más coordinados por el bien de los niños y niñas; a quienes nos apasiona este tema estamos para ayudar, para sumar, para sugerir, pero con toda responsabilidad no vamos a dejar de señalar los errores y no vamos a dejar de acompañar causas, como la que vive mi estado Baja California Sur”, le ofreció.