Revive la alianza Va Por México

Luis Espinosa Cházaro, coordinador de los diputados federales del partido del sol azteca, informó que el anuncio podría darse este miércoles a medio día o a más tardar el jueves

CDMX.- El coordinador de los diputados federales del PRD, Luis Espinosa Cházaro, anunció que su grupo parlamentario, el del PAN y el PRI, revivirán la alianza Va Por México en temas legislativos, tras la marcha en defensa del INE en la Ciudad de México.

El líder de los perredistas en San Lázaro informó que solo están terminando de afinar los detalles para concretar nuevamente la coalición, en defensa de los órganos electorales. Se dio a conocer que el anuncio podría darse este miércoles a medio día o a más tardar el jueves.

Espinosa Cházaro manifestó que la coyuntura en la defensa de INE y de la democracia “es un bien supremo” que nuevamente une a estos tres partidos en la cámara baja. El perredista aseguró que tuvo reuniones con los otros líderes de la oposición. El diputado federal reconoció que el acercamiento se da luego de la protesta ciudadana del pasado domingo en defensa del INE.

“Hoy me he reunido con Jorge Romero, del PAN, y con Rubén Moreira del PRI. La reforma constitucional del Presidente no va a pasar”, aseguró luego del distanciamiento con los priistas por promover la permanencia de las Fuerzas Armadas a través de la Guardia Nacional en tareas de seguridad pública hasta el 2028.

“(Alianza) Legislativa, pues si nos une la defensa de la democracia, pues sí, vamos a caminar juntos y -por lo tanto- sí habría un nuevo momento y un nuevo escenario en el Legislativo. Sí, yo sí lo veo mañana como un “parteaguas”, derivado de la marcha del domingo en donde subimos PAN-PRI-PRD, y la gente -a los 3 partidos- nos reiteró: “Vayan juntos a defender la democracia y al INE”, respondió.

Cuestionado posteriormente sobre el anuncio del perredista, el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira se limitó a responder que la alianza nunca se ha perdido.

“Aquí todos los días nos vemos y todos los días dialogamos”, respondió.

Rubén Moreira declaró que la alianza con PAN y PRD fue electoral pero que nunca se concretó la legislativa.

“El problema es que nunca se construyó una alianza legislativa como debe de ser, por eso empezaron las fricciones entre nosotros, pero fue una alianza electoral”, expresó.

– ¿Se puede concretar legislativamente? Se le preguntó al político.

“Yo creo que tenemos que dialogarlo bien, yo nunca he dejado de platicarlo con Jorge Romero, ni con Luis Espinoza Cházaro”, se limitó a responder.