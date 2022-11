Presenta la Reforma electoral “riesgos de regresión a tiempos autoritarios”

La Paz, Baja California Sur.- “No tengan miedo, no pierdan la paz” pidió el obispo Miguel Angel Alba Díaz a la comunidad, sobre todo en estos tiempos de incertidumbre y confusión y en los que la gente se pregunta cómo actuar y qué hacer.

“Difíciles decisiones”, consideró.

Durante su sermón dominical el religioso hizo un recorrido por la situación, mundial, nacional para terminar echando una mirada al panorama local:

“Antes era un partido contra otro, o una serie de partidos contra otro, pero ahora hay pugnas incluso dentro de un mismo partido: el Gobernador apoya a un candidato a la presidencia de su partido; el Alcalde de Los Cabos apoya a otro distinto que no ha sido de los seleccionados… y que no se rinde, no me rajo, ni me bajo, son sus frases”.

“Confrontados”, lamentó.

“No hay paz”.

Sin embargo, reconoció que la iglesia no alzó la voz durante mucho tiempo, pero ahora los obispos están persogados, maniatados, “por la mafia del poder”.

Pero ahora la Iglesia vuelve a levantar la voz, advirtió el jerarca católico, al considerar que la reforma política, tal y como la propone el presidente López Obrador, “presenta riesgos de regresión a tiempos autoritarios”.

“Peligro, cuidado”, alertó.

Para el Obispo, la reforma tiene cosas buenas, “pero aún ahorita a menos de dos años de las elecciones, de las campañas, sería muy inoportuno cambiar las reglas del juego”, dijo.

Alba Díaz dejó claro que cada católico debe decidir, individualmente, si participa o no, en marchas o movimientos. “Es su libertad como ciudadano”.

“El proyecto de Dios prevalecerá sobre el proyecto de cualquier falso mesías que con promesas falsas los engañe y los manipule… reino contra reino, partido contra partido, candidato contra candidato”.

“Son tiempos catastróficos”, pero “no pierdan la paz ni se acobarden”, aconsejó.

Finalmente pidió a los fieles rezar por el estado, “por los maestros, por que las autoridades cumplan su responsabilidad y porque sus líderes sindicales no se dejen comprar por dinero y sus cargos. Que los maestros defiendan sin derechos pacíficamente, con respeto pero con firmeza y energía”.

Que todo se resuelva en paz, insistió.