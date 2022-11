Dan republicanos la espalda a Donald Trump

Tras los comicios del martes, el partido afirma que el expresidente “ya no debe ser el rostro” de la agrupación; conservadores mantienen ventaja en la Cámara de Representantes

Washington.-Dos días después de las elecciones de mitad de mandato, políticos republicanos criticaron al expresidente Donald Trump, quien hizo campaña por los candidatos de varios niveles.

Peter King, excongresista y simpatizante de Trump, llamó a quitarle fuerza al magnate dentro del partido.

“Creo firmemente que él ya no debería ser el rostro del Partido Republicano, no podemos volvernos el culto de una sola persona”, aseguró el legislador, según el periódico The New York Times.

“Los republicanos han seguido a Trump hasta el borde del precipicio”, declaró David Urban, asesor del expresidente desde Pensilvania, un estado clave desde las elecciones presidenciales de 2020.

Además de los ataques dentro de su propio partido, el mandatario enfrentó escarnios de los demócratas.

El atleta de la NFL y republicano Georgia Herschel Walker tendrá que someterse a segunda vuelta en la pugna para el Senado.

Ése fue el giro del partido republicano hacia el magnate neoyorquino, luego de que durante las campañas viajó a Pensilvania, Ohio y Florida para respaldar a candidatos en los estados clave.

El presidente Joe Biden se rió cuando le preguntaron por la posibilidad de que el expresidente Trump sea el candidato republicano en las próximas elecciones presidenciales.

Con el conteo al cierre de esta edición, se mantiene la ventaja republicana, con 209 en la Cámara de Representantes, por encima de los 192 que logró el Partido Demócrata.

Por su parte, el Senado se mantiene indeciso con 49 republicanos y 48 demócratas.

Sin embargo, la ventaja conservadora fue menor de la pronosticada en las encuestas.

Ante estas cifras, el miércoles pasado, Trump expresó que los resultados fueron decepcionantes.

“Las elecciones de ayer fueron bastante decepcionantes, pero desde mi punto de vista personal fue una gran victoria. ¿Quién lo ha hecho mejor?”, expresó.

Además, criticó al gobernador reelecto de Florida, Ron DeSantis. Sostuvo que el mandatario ascendió en la política gracias a él.