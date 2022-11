Construyó una tumba de una tonelada para sus Cheetos

Estados Unidos.- Mucho tiempo libre y un propósito extraño fue lo que necesitó un hombre en Seattle, Estados Unidos, para volverse viral en TikTok, luego de hacer una mega tumba de más de 3,000 libras de concreto para enterrar una bolsa de Cheetos.

La particular ‘hazaña’ fue registrado en un video que luego subió en la red social de videos, donde logró alcanzar casi 11.5 millones de visitas.

“Solo hago estos proyectos de arte de memes como un pasatiempo secundario divertido en este momento. Mi trabajo diario es trabajar como animador. Cuando no estoy de 9 a 5, generalmente estoy en mi estudio de arte”, dijo el creador.

En el video se puede ver que además de construir una sólida tumba de tamaño real y con un peso considerable, también excavó un hueco en un bosque con la ayuda de una máquina excavadora durante varias horas.

En el interior de la tumba se ve como se encontraba una bolsa de Cheetos. Además, adjuntó una placa donde muestra los ingredientes para preparar este snack.

“La forma en que encontré la tierra fue publicando en mi Instagram ‘¿Alguien posee tierras en el PNW (noroeste del Pacífico) que estarían dispuestas a dejarme enterrar algo en su propiedad? (no es un cadáver)’ y una pareja muy agradable respondió diciendo que les encantaría ser parte del proyecto”, dijo el usuario que lleva por nombre Sunday Nobody.

Reacciones al video

Los comentarios de los usuarios no se demoraron en aparecer y muchos señalaron lo inútil que fue la acción del tiktoker @sunday.nobody

@Richi_Gaspar: “pff, quisiera tener el dinero y el tiempo de esta persona”

@José_Vázquez: “Me etiquetan en 10,000 años para la parte 2″

@Bipilar: “Pensé que me había aburrido muchas veces en mi vida, pero ahora me he dado cuenta de que nunca he estado, verdaderamente, genuinamente aburrido, como el cheetos-sarcófago aburrido

@Absorber: “Alguien va a encontrar la última bolsa de Cheetos en 10.000 años”

@Arco: “Me pregunto si las personas antiguas nos gastaron bromas de esta manera.”

Según el TikToker, todo el proceso tomó casi cuatro meses y costó $ 1,250 en materiales.