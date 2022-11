Vende en un bazar las cosas de su ex

Con el corazón roto y gran habilidad para los negocios, un joven decidió vender las pertenencias de su ex y así lo captaron en TikTok.

CDMX.-En la red social TikTok se ha hecho viral un video bastante peculiar, en donde un chico vende las cosas de su ex y ya lo califican como todo un “mente de tiburón”.

Los hechos fueron captados por la usuaria de TikTok: @banany83, que no desaprovechó la oportunidad de hacer viral esta historia en su cuenta.

Cabe destacar que la publicación de TikTok se grabó en un bazar en los pasillos de Ciudad Universitaria de la UNAM, donde varias personas vendían ropa y algunos objetos.

Dicha grabación de TikTok, que apenas dura 8 segundos, muestra cómo uno de los puestos tiene un letrero que dice “Vendo cosas de mi ex”.

El cual viene acompañado con prendas como blusas y faldas, además de algunos osos de peluche, que seguramente protagonizaron momentos románticos que el joven vivió con su antigua pareja.

Aderezado con remix del ya clásico audio de TikTok, ¡¿Qué es eso?! de Bob Esponja, el mencionado TikTok ha sido la sensación entre los usuarios que quieren replicar la idea.

De hecho, hasta el momento, ese video cuenta con 5.7 millones de reproducciones.

Vende las cosas de su ex y desata la risa entre los usuarios de TikTok

Los internautas que han reproducido en su pantalla el video del joven que vende las cosas de su ex en un bazar de C.U., han reaccionado de distintas maneras en TikTok.

“Ganando como siempre”, “Sin miedo al éxito”, “Bien, mijo, ninguna derrota es pérdida”, son algunos de los comentarios que pueden leerse en la caja de comentarios del TikTok.

Incluso, hay uno que otro usuario que menciona que vender la ropa del ex y los osos de peluche es una gran idea, ya que con esa “mentalidad de tiburón” se recupera el dinero que se invirtió en la relación.

Unos más aseguraron que este video de TikTok alienta a las personas con ex a organizar bazares y ferias donde se vendan exclusivamente cosas que un rompimiento les dejó.

Por supuesto, no faltó alguna persona que explicara que por más que quisiera poner un puesto así, en realidad no tenía ningún objeto de su ex porque nunca le compraron nada.