“Regresen a clases, los niños los necesitan”

La Paz, Baja California Sur.– “Valoren, regresen a clases, los necesitan los niños”, pidió el gobernador del estado, Víctor Castro a trabajadores de la educación que desde la semana pasada se encuentran en paro y que todavía evalúan el levantar la suspensión de labores mientras no analicen “punto por punto”, la propuesta de la federación.

En conferencia de prensa ofrecida este lunes, Castro Cosío, flanqueado por la titular de la SEP estatal, Alicia Meza y por el secretario General de Gobierno, Homero Davis conminó a los mentores a regresar a las aulas, pero, por si su exhorto no encuentra eco, adelantó que habría descuentos salariales a quien no retorne a laborar.

“Tampoco voy a ser omiso pues, se le da respuesta. Lo tengo que valorar bien, espero no llegar a eso y no me obliguen”, advirtió.

Castro Cosío insistió en que la solución ya no está en la cancha del Gobierno del estado y que la oferta federal es solo el inicio y seguirá insistiendo en la basificación del gremio magisterial, adelantó.

Finalmente, apeló a la “conciencia” del magisterio. “Si tuviera capacidad de crear plazas, no estuviéramos aquí. Su demanda me rebasa”, dijo.