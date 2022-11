No va el SNTE por el todo o nada

La Paz, Baja California Sur.- Para el dirigente de la Sección tercera del SNTE, Elmuth Castillo Sandoval, su expectativa de la reunión con funcionarios federales, la mañana del sábado, no es que se solucionen de manera inmediata las demandas del magisterio sudcaliforniano, pero sí que comiencen a resolverse, “que se muestren hechos concretos”.

“Yo lo he dicho varias veces, no vamos por el todo o nada. Vamos por que se inicie a resolver la problemática, porque haya voluntad, pero que no quede en voluntad, sino en hechos concretos”, señaló Castillo Sandoval al salir de un receso de una reunión con autoridades estatales de Finanzas y Educación, celebrada la tarde de este viernes en la sede de la Secretaría de Finanzas y Administración.

El dirigente del SNTE quien aclaró que en la reunión “no se excluyó” a nadie, y que todas las expresiones magisteriales estuvieron representadas, señaló que no esperan que todo se solucione en un instante, pero sí que puedan decir “hoy avanzamos en esto, pero en enero podemos en esto… ir marcando para resolver las demandas históricas que tiene el magisterio de BCS”.

Sin embargo, explicó a la base congregada en Palacio de cantera que a la reunión de la mesa estatal, donde se hablará de recursos estatales y donde esperan propuestas igualmente en el ámbito estatal, “el Gobierno del Estado, no traía, hasta esta tarde, propuesta de solución concreta”.

Castillo Sandoval informó que el Gobierno estatal dice “estar trabajando en tener un monto para entrarle al tema de lo que es estatal, de homologación salarial o redireccionarlo (el recurso económico) a los quinquenios o cualquiera de las demandas de carácter estatal…pero al no tener el monto no podíamos salir y dar por concluída la reunión, por lo que propusimos un receso y al regresar nos tendrá que dar el monto con el que vamos a iniciar el trabajo”.

Hay que ver que trae (mañana sábado ) el Gobierno federal concluyó el dirigente magisterial al referirse a la reunión que sostendrán este sábado a las 10 de la mañana en un lugar aún no especificado con los titulares de Gobernación, SEP e ISSSTE, Adán López, Leticia Ramírez y Pedro Zenteno, respectivamente.