247 MILLONES, el presupuesto de FITURCA

Los Cabos, Baja California Sur.- El titular del Fideicomiso de Turismo en Los Cabos (Fiturca), Rodrigo Esponda aclaró que el recurso que maneja anualmente solamente es de 247 millones de pesos.

“El presupuesto con el que cuenta Fiturca para este 2022 es de 247 millones de pesos anuales, lo pueden revisar en nuestro portal de transparencia, allí está. Nuestro presupuesto anual esta vez es de 247 millones de pesos”.

Cuando se le cuestionó quién decidía cuánto dinero otorgarle a Fiturca de manera anual, Rodrigo Esponda detalló: “existe un Comité técnico y una cuenta concentradora del dinero. El turista paga su factura al hotel, de ese pago el tres por ciento se va a una cuenta concentradora y de allí se me da el 80%”.

Al señalarle que las cuentas no daban por el número de habitaciones en Los Cabos y el porcentaje contra la cifra de este año de 247 millones de pesos, el titular de Fiturca dejó en claro: “a final de cuentas, nosotros somos obreros del turismo, no vamos a meternos en temas de si hay o no, más dinero en la cuenta; a nosotros se nos asigna un monto anual, y de allí vamos ingresando las facturas mes con mes”.

“El comité técnico es el que decide cómo se va a ejercer el recurso de la cuenta concentradora, y es el que me indica cuánto dinero tendré por año. El comité técnico está integrado por cinco asientos que tienen voz y voto: Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, Secretaria de Turismo del Gobierno del Estado, ASUDESTICO y dos más, a cargo de la Asociación de Hoteles. Fiturca no tiene voto en la gestión del recurso de la cuenta concentradora”.

Sobre el dígito extra que se le pretende cobrar al turista, es decir, del 3% pasar al 4%, Rodrigo Esponda dijo “es un tema que no tiene intervención Fiturca; son decisiones de política pública, a la cual, nosotros somos ajenos”.

En cuanto al tema del adeudo, Rodrigo Esponda reiteró que el gobierno del Estado no tiene adeudo alguno con Fiturca, “la actual administración ha sacado mes tras mes los montos para poder cubrir los compromisos adquiridos”, aseguró.

“Ni de este gobierno, ni del pasado, existe un adeudo con Fiturca”, insistió.