Se burla el Gobernador de los habitantes de Pueblo Nuevo

Los Cabos, Baja California Sur.- Mientras las familias de Puerto Nuevo piden justicia y cárcel a las autoridades que autorizaron una construcción en zona de riesgo, el gobernador del Estado Víctor Manuel Castro Cosío posó sonriente con uno de los ex regidores que aprobaron la construcción del edificio en zona de arroyo, lo que no fue del agrado de los damnificados del josefino fraccionamiento.

Y es que el gobernador, Víctor Manuel Castro Cosío y su representante en Los Cabos, Carlos Castro, se tomaron una fotografía con el ex regidor cabeño, Enrique Navarro Barajas, quien fue el principal promotor de aquella construcción en zona de riesgo.

“Hace 13 años, el Cabildo de Los Cabos aprobó el cambio de uso de suelo en zona de arroyo para uso habitacional y fue ese señor de la fotografía quien pidió al resto de sus compañeros regidores en votar a favor de la construcción de un fraccionamiento en zona irregular, y vemos al gobernador del Estado, el profesor Víctor Manuel Castro tomándose la foto con este señor de nombre Enrique Navarro, acaso ¿el gobernador se está burlando de nosotros? señaló la señora Claudia, quien vive en la torre donde se encuentra la comandancia.

Doña Claudia agregó “no se vale que el gobernador del Estado se tome una fotografía con uno de los implicados en esa votación y todavía salga con una sonrisa como si se burlaran de todos los que vivimos aquí”.

“Aquí todos me conocen y saben cómo soy, yo no me ando con cosas; y le puedo decir que aquí el Gobernador y su risita no van a entrar, a menos que venga a resolver este problema que lleva cinco años a raíz de la tormenta tropical Lidia”.

“Pensamos que este gobernador sería sensible con nosotros, pero, resulta que es amigo de los corruptos del PT e igual de insensible que los del PAN”, lamentó.

Cabe recordar, que fue el 4 de junio del año 2009, bajo el número de certificación 0179, acta de sesión número 23 ordinaria, donde la X administración de Los Cabos, otorgó el cambio de uso de suelo en zona de arroyo.