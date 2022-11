Tomarán Finanzas los maestros en paro

La Paz, Baja California Sur.– Trabajadores de la educación que permanecen plantados en la entrada del Palacio de Gobierno, anunciaron que este martes, como parte de su plan de acción, tomarán las oficinas de la Secretaría de Finanzas estatal.

Los sindicalizados del SNTE se mantendrán en para por lo menos hasta el próximo sábado, fecha en la que se pactó con el Secretario de Gobernación, una reunión en esta capital, con la secretaria de Educación Pública federal, Leticia Ramírez Amaya.

El dirigente sindical de la sección tercera, Elmuth Castillo Sandoval advirtió que no se levantará el paro solo por el hecho de que el encargado de la política interna haya mediado para que se llevara a cabo una reunión con la titular de la SEP. “Lo que queremos es voluntad de solución, no voluntad de reunión. Con este presidente, ya tenemos tres documentos entregados y no ha pasado nada”, lamentó.

Asimismo, para este martes, se llevará a cabo, al filo del mediodía, una reunión permanente de Secretarios Generales de las regiones 1,2 y 3.

Finalmente, en un comunicado, Castillo Sandoval pidió a todos los trabajadores de la educación de las regiones 1, 2 y 3 de La Paz, “permanecer en el plantón en la jornada establecida de 7 a 18 horas, así como las guardias nocturnas”.