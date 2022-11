Toman maestros las instalaciones de la SEP

La Paz, Baja California Sur.- Baja California Sur.- Poco más de mil maestros del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE) encabezados por Elmuth Castillo Sandoval tomaron, la mañana de este lunes, las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Castillo Sandoval señaló que de manera simultánea se llevará a cabo plantón en Palacio de Gobierno y la toma de instalaciones en SEP, por este lunes.

“Nuestro plantón es en Palacio de Gobierno, pero estamos tomando las instalaciones de Centro SEP, esto, con la intención de invitar a los compañeros que aún no se han sumado; y aquí, en Centro SEP es donde están los jefes inmediatos, incluida la Secretaria de la Educación en Baja California Sur”, explicó.

“Una promesa de reunión no va a solucionar nada, por eso, queremos estar las 24 horas en la explanada de Palacio hasta que se lleve a cabo esa reunión que comentó el mismo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Ya nos pasó con Vicente Fox, Felipe Calderón y el mismo Enrique Peña Nieto; nunca hicieron nada”.

“Lo que queremos es voluntad de solución, no voluntad de reunión. Con este presidente, ya tenemos tres documentos entregados y no ha pasado nada; ¿por qué no dijo el mismo presidente que hoy lunes daría x número de plazas?” cuestionó Castillo Sandoval.

Sobre el comunicado que emitió Alicia Meza Osuna, titular de la SEP donde consideraba “desproporcionadas las acciones de los maestros”, el dirigente del SNTE señaló:

“No señor, las acciones son proporcionadas al trato que nos han dado en el gobierno del Estado; son proporcionadas a que más de dos mil compañeros no ganan bien y que no tienen certeza laboral. Que no se equivoque la maestra Alicia Meza”.