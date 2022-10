Va Monreal por sanción penal para Layda Sansores

El senador afirmó que lo único que lo mantiene en Morena es su respeto por el presidente López Obrador.

CDMX.- El senador Ricardo Monreal informó que está revisando jurisprudencia en la Suprema Corte para redactar personalmente la denuncia contra la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, por espionaje, y puntualizó que no se detendrá hasta que se ejerza acción penal en contra de la funcionaria.

“Lo único que estoy haciendo es ser congruente ahora y no me voy a detener. Voy a exigir que haya sanción para quien haya violado la Constitución y la ley”, indicó.

Monreal dijo que lo único que lo mantiene en Morena es el respeto al presidente de la República y destacó que Sansores, no actuó de manera unilateral para atacarlo, sino como parte del grupo político al cual pertenece al interior del partido.

“Lo que me detiene aún en Morena es mi respeto por el Presidente de la República, porque él y yo iniciamos hace 26 años esta lucha, y no voy a salir por la puerta trasera de Morena, y no puedo admitir ser traidor porque piense distinto”, destacó el legislador.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, señaló que acciones que violentan las leyes y la Constitución, como las que pone en práctica Layda Sansores, pueden provocar inestabilidad en el país, y lamentablemente son impulsadas desde el gobierno.

“Es una lástima que se presente este tipo de espectáculos a la población. No coincido con este tipo de ataques desde el propio gobierno, los podría esperar de opositores, pero nunca de mi propia organización política.

“Y lo único que voy a hacer es responder con nivel y responder con la ley en la mano, con la Constitución en la mano, que es lo que me queda por dignidad”, comentó Ricardo Monreal.