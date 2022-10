No más apagones para La Paz y Los Cabos

La Paz, Baja California Sur.– De nueva cuenta, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, prometió que ya no habrá apagones en La Paz y Los Cabos.

Esto lo justificó al anunciar la compra por parte de la CFE de la planta de gas de la empresa New Fortress ubicada en Pichilingue y para lo cual se destinaron 180 millones de dólares.

Así, la empresa de clase mundial se hace de la planta inaugurada durante el sexenio de Carlos Mendoza Davis y la cual ahora, en manos del gobierno federal “ya no va aplicar aquello de que La Paz ya no tiene luz y no tiene gas”, garantizó el Presidente durante la “mañanera” ofrecida este viernes en la base aeronaval de la capital sudcaliforniana.

“Se terminaría la nueva planta hasta 2026, ya no iba a aguantar la demanda porque está creciendo mucho Baja California Sur. Yo creo que, junto con Quintana Roo es el estado que más crece.. más crecimiento económico, pero más necesidades de servicios”, añadió.

“Para todos los que vivimos acá es una extraordinaria noticia. Nunca habíamos pensado que en tan poco tiempo íbamos a quitar este mal que tiene décadas haciendo daño al medio ambiente en Baja California Sur”, dijo por su parte el gobernador Víctor Castro al referirse a los contaminantes que genera la planta de Punta Prieta.