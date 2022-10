En BCS no requerimos de tutorías para definir y ejercer nuestro voto

La Paz, Baja California Sur.- “Los legisladores de Baja California Sur, no requerimos de tutorías para definir y ejercer nuestro voto”, le advirtió la diputada perredista María Luisa Ojeda al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández quien la tarde de este jueves se presentó ante los integrantes de la XVI Legislatura para pedir el respaldo para aprobar la minuta para integrar a la Guardia Nacional bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

Así, durante su intervención para definir su posición la diputada perredista le adelantó al titular de SEGOB que su voto “será en congruencia con los principios, valores, ideologías y responsabilidad con México, con Baja California Sur y la gente de sus barrios, colonias, localidades, ejidos, valles, campos pesqueros y rancherías de sus sierras, que están a la espera de mañanas garantizadas de seguridad y paz”.

Asimismo le solicitó al responsable de la política interna del país, que externara sus propuestas para “atender la descuidada preparación, capacitación y dotación de medios y herramientas que permitan a las policías municipales y estatales ser el gran apoyo en las tareas que la seguridad pública les demanda”.

Por su parte el Coordinador de la Fracción Parlamentaria del PAN, Rigoberto Mares Aguilar, al hacer uso de la tribuna adelantó que el sentido de su voto será en contra “porque hasta el día de hoy no existen resultados ni medidas efectivas para fortalecer a la Guardia Nacional ni a las policías locales”.

Mares Aguilar resaltó que, a 3 años de la implementación de la reforma, “la realidad es que la seguridad en el país, no sólo no ha mejorado, sino que ha empeorado, mencionó que se han registrado 3 mil 560 feminicidios y 120 mil 855 homicidios dolosos, arrojando una cifra de 124 mil 415 muertes violentas”, por lo que “lo que verdaderamente se requiere es modificar lo que hasta ahora no ha funcionado, y que se debería estar discutiendo una estrategia integral encaminada verdaderamente a fortalecer a las policías locales”.

Al hacer uso de la voz, la representante de Fuerza por México, Marbella González Díaz avaló la minuta al afirmar que la minuta al convertirse en reforma constitucional, “dará certeza y tranquilidad a los mexicanos, porque tendrán a las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública”.

“Conozco de la lealtad, la institucionalidad y el compromiso del Ejército Mexicano, de la Armada de México, de la Fuerza Aérea Mexicana y de la Guardia Nacional; como todos sabemos tienen un gran reconocimiento del pueblo de México y de Baja California Sur”, agregó la diputada rosa.

En ese mismo sentido será el voto de la fracción petista, reveló Christian Agúndez Gómez quien consideró que la minuta enviada por el Congreso Federal, “permitirá que el accionar de las fuerzas armadas esté sometido al escrutinio de las y los legisladores de ambas cámaras federales”.

El petista lamentó que la propuesta del presidente López Obrador “ha sido criticada sin fundamento y sin sentido, perdiendo de vista lo que se hace, que es emitir políticas que buscan alcanzar el bien común”.

Finalmente, Guadalupe Vázquez Jacinto, voz de la fracción morenista se sumó a lo dicho por el PT al considerar como necesaria la ampliación del plazo que se le otorga a las fuerzas armadas “para que continúen en el combate a la delincuencia a nivel nacional”.

La morenista resaltó tres puntos: que las fuerzas armadas, en ningún caso tendrán por objeto sustituir o eximir a las autoridades civiles de otros órdenes de gobierno en sus competencias; que el Ejecutivo federal presentará al Congreso de la Unión un informe semestral sobre el uso de la facultad anterior, y a partir del 2023, se establecerá un fondo permanente de apoyo a las entidades federativas y municipios, destinado al fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública, además, de un incremento sostenido del presupuesto anual que se le asigne.

“Los sudcalifornianos le apostamos a la cultura de La Paz, porque sabemos lo que es la violencia incontrolable; razón que nos hace estar de acuerdo con la permanencia de nuestros soldados de tierra, mar y aire, en el combate coordinado a la delincuencia”, dijo.

En tanto, López Hernández solicitó el apoyo a los marinos y militares, a quienes consideró gente patriota que necesita el respaldo para continuar “trabajando por el bien de México”.