La Paz, Baja California Sur.- A pesar de que ha circulado en redes sociales un video donde se le escucha prometer a los presentes “iniciar un programa de regularización de plazas”, el gobernador del estado, Víctor Castro Cosío negó haber hecho ese tipo de ofrecimientos a los docentes.

“Yo no acostumbro mentir”, recalcó.

“Lo que estoy proponiendo al magisterio de Baja California Sur y Los Cabos…vamos a iniciar un programa de regularización de plazas, vamos a ordenar todo el escalafón para que los maestros con los que vamos a dialogar y las plazas que tenemos que ir nivelando, organizando, pensando que va a ser un programa de regularización de plazas”, se le escucha a Víctor Castro ofrecer en el video que ahora descalifica.

Además cuestionó a los mentores que ahora que está un profesor como Gobernador, vengan a exigir, “después de 10 años de no decir nada” a las anteriores administraciones “a los otros”.

“Yo no hice compromiso en la campaña de plazas, se ha dicho… se han dicho tantas cosas. Yo soy compañero maestro, pero eso no implica ni le quita responsabilidad histórica de haber luchado por sus derechos desde antes”.

“…si tardara 20 años un maestro en llegar, entonces esa lógica no funciona”, consideró.

“Nunca me comprometí a eso de plazas, además no hice ninguna reunión importante, yo ya lo sé ese fenómeno y hacerlo hubiera sido una cosa demagógica, hubiera sido mentirle, yo no acostumbro mentir, yo dije que vamos a trabajar hasta donde demos y con lo que podamos, se los dije en campaña se lo vuelvo a repetir, se los dije cuando fui Secretario de Educación, ir avanzando hasta donde pudiéramos. Es muy limitado si el Gobierno de la República no”, afirmó al desmentir, por segunda ocasión los dichos de los profesores que demandan basificación y mejores condiciones laborales.